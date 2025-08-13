영재·과학고 졸업생 의약학계열 진학률 감소

동영상 고정 취소

영재학교와 과학고 졸업생들의 의약학계열 진학률이 줄었습니다.



교육부가 집계한 영재학교 졸업생의 의약학 계열 진학률은 2023년 10.1%에서 올해 2.5%로, 과학고는 2.2에서 1.7%로 낮아졌습니다.



대구경북에서는 대구 과학고 1.1%, 대구 일 과학고 1.2, 경북 과학고 0%로 전국 평균보다 낮았습니다.



이는 해당 학교 졸업생이 의약학 계열에 진학하면 교육비를 반납하게 하는 등의 정부 제재가 효과를 냈기 때문으로 보입니다.



