수도권·강원, 산사태 위기경보 ‘심각’ 단계 상향

중부지방 집중호우로 서울과 인천, 경기, 강원지역의 산사태 위기 경보 수준이 ‘경계’에서 ‘심각’ 단계로 상향됐습니다.



산림청은 “수도권과 강원도를 중심으로 많은 비가 내렸고, 내일 아침까지 추가적인 집중호우가 예보됨에 따라 오늘(13일) 저녁 7시 반을 기해 서울과 인천, 경기, 강원 4개 시도의 산사태 위기 경보를 ‘심각’ 단계로 상향 발령한다”고 밝혔습니다.



산사태 위기 경보 ‘경계’ 단계는 충남 한 곳이 남았고, ‘주의’ 단계는 부산과 대구, 광주, 울산 등 나머지 12개 시도로 조정됐습니다.



산림청은 “국민 여러분께서는 긴급재난문자(CBS), 마을방송 등 대피 안내에 귀 기울여 주시고, 산림 주변에서의 야외 활동을 자제해 달라”면서 “산림과 인접한 지역에 거주 중인 분들은 대피 명령 시 마을회관 등 지정된 대피소로 대피하여 주시기 바란다”고 당부했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]





