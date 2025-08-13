풍수해 위기경보 ‘경계’ 상향… 정부, 중대본 2단계 격상

수도권과 충남 등에 극한 호우가 쏟아지면서 정부가 중앙재난안전대책본부를 2단계로 상향했습니다.



행정안전부는 오늘 오후 6시반을 기해 풍수해 위기경보를 ‘경계’로 상향하고, 중대본 비상근무를 2단계로 격상한다고 밝혔습니다.



중대본에 따르면 오늘 오후 6시 기준으로 경기 김포에서 실종 1명, 시설파손 70여건의 피해가 접수됐습니다. 집계되는 피해 규모는 시간이 지날수록 늘어날 것으로 보입니다.



윤호중 중앙재난안전대책본부장(행정안전부 장관)은 “인명피해 최소화를 목표로 위험지역에 대한 통제, 주민대피에 총력을 다해달라”고 지시했습니다.



또, “심야 시간에 강수가 집중되는 만큼 위험상황을 국민들께서 즉시 인지할 수 있도록 긴급재난문자, 마을방송, 민방위 방송 장비 등 가용한 수단을 동시에 활용하여 안내할 것”을 당부했습니다.



앞서 오늘 아침 인천 옹진에는 시간당 150mm 가까운 극한 호우가 쏟아졌고, 낮에는 서울 강서와 은평, 경기 김포, 고양에도 시간당 100mm 안팎의 매우 강한 비가 왔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



