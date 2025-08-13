뉴스7(대구)

[날씨] 대구·경북 당분간 체감온도 33도↑…내일 소나기

입력 2025.08.13 (19:38) 수정 2025.08.13 (20:41)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

영재·과학고 졸업생 의약학계열 진학률 감소

영재·과학고 졸업생 의약학계열 진학률 감소
[뉴스7 대구·경북 클로징]

[뉴스7 대구·경북 클로징]

다음
비는 점차 잦아들고, 기온은 오르면서 후텁지근합니다.

경북 북부 일부를 제외한 대구 경북에 다시 폭염주의보가 내려졌는데요.

오늘 청송은 한낮에 33.4도까지 올랐습니다.

당분간 최고 체감온도가 33도 이상으로 올라 무덥겠습니다.

오늘 저녁까지는 비가 가끔 내리겠습니다.

내일은 대기가 불안정해지면서 대구와 경북 내륙에 소나기가 내리겠습니다.

예상되는 강수량은 5~40mm입니다.

오늘 중부지방을 중심으로 강하게 내린 비는 내일까지 이어지겠습니다.

폭염주의보가 내려진 남부지방을 중심으로 오후에 소나기가 내리겠습니다.

다음은 지역별 내일 기온입니다.

먼저 대구와 경북 남부지역입니다.

아침기온은 24도 안팎으로 출발해, 한낮에는 대구가 34도, 경산은 35도까지 올라 무덥겠습니다.

북부지역은 아침기온 22도에서 24도 분포를 보이겠고, 봉화는 29도, 의성은 33도까지 오르겠습니다.

동해안과 울릉도, 독도는 아침엔 25도 안팎으로 출발해 열대야가 나타나는 곳이 있겠고요,

동해안의 한낮기온은 33도 안팎이 예상됩니다.

바다의 물결은 잔잔하게 일겠습니다.

먼바다에서 최고 1.5m로 일겠습니다.

내일 한차례 소나기가 지나고 난 뒤 하늘은 당분간 맑겠고요.

다음주 초반까지 대구의 한낮기온이 34도 이상으로 올라 무덥겠습니다.

날씨정보였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [날씨] 대구·경북 당분간 체감온도 33도↑…내일 소나기
    • 입력 2025-08-13 19:38:48
    • 수정2025-08-13 20:41:00
    뉴스7(대구)
비는 점차 잦아들고, 기온은 오르면서 후텁지근합니다.

경북 북부 일부를 제외한 대구 경북에 다시 폭염주의보가 내려졌는데요.

오늘 청송은 한낮에 33.4도까지 올랐습니다.

당분간 최고 체감온도가 33도 이상으로 올라 무덥겠습니다.

오늘 저녁까지는 비가 가끔 내리겠습니다.

내일은 대기가 불안정해지면서 대구와 경북 내륙에 소나기가 내리겠습니다.

예상되는 강수량은 5~40mm입니다.

오늘 중부지방을 중심으로 강하게 내린 비는 내일까지 이어지겠습니다.

폭염주의보가 내려진 남부지방을 중심으로 오후에 소나기가 내리겠습니다.

다음은 지역별 내일 기온입니다.

먼저 대구와 경북 남부지역입니다.

아침기온은 24도 안팎으로 출발해, 한낮에는 대구가 34도, 경산은 35도까지 올라 무덥겠습니다.

북부지역은 아침기온 22도에서 24도 분포를 보이겠고, 봉화는 29도, 의성은 33도까지 오르겠습니다.

동해안과 울릉도, 독도는 아침엔 25도 안팎으로 출발해 열대야가 나타나는 곳이 있겠고요,

동해안의 한낮기온은 33도 안팎이 예상됩니다.

바다의 물결은 잔잔하게 일겠습니다.

먼바다에서 최고 1.5m로 일겠습니다.

내일 한차례 소나기가 지나고 난 뒤 하늘은 당분간 맑겠고요.

다음주 초반까지 대구의 한낮기온이 34도 이상으로 올라 무덥겠습니다.

날씨정보였습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’
밤새 수도권 시간당 70mm 호우 …내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우 …내일 새벽까지 고비
철도 운행 중단… <br>경기 북부 곳곳에 홍수 특보

철도 운행 중단… 경기 북부 곳곳에 홍수 특보
尹 부부 나란히 구치소에…<br>‘시계·목걸이’ 구속 결정타

尹 부부 나란히 구치소에…‘시계·목걸이’ 구속 결정타
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.