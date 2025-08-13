[날씨] 대구·경북 당분간 체감온도 33도↑…내일 소나기

동영상 고정 취소

비는 점차 잦아들고, 기온은 오르면서 후텁지근합니다.



경북 북부 일부를 제외한 대구 경북에 다시 폭염주의보가 내려졌는데요.



오늘 청송은 한낮에 33.4도까지 올랐습니다.



당분간 최고 체감온도가 33도 이상으로 올라 무덥겠습니다.



오늘 저녁까지는 비가 가끔 내리겠습니다.



내일은 대기가 불안정해지면서 대구와 경북 내륙에 소나기가 내리겠습니다.



예상되는 강수량은 5~40mm입니다.



오늘 중부지방을 중심으로 강하게 내린 비는 내일까지 이어지겠습니다.



폭염주의보가 내려진 남부지방을 중심으로 오후에 소나기가 내리겠습니다.



다음은 지역별 내일 기온입니다.



먼저 대구와 경북 남부지역입니다.



아침기온은 24도 안팎으로 출발해, 한낮에는 대구가 34도, 경산은 35도까지 올라 무덥겠습니다.



북부지역은 아침기온 22도에서 24도 분포를 보이겠고, 봉화는 29도, 의성은 33도까지 오르겠습니다.



동해안과 울릉도, 독도는 아침엔 25도 안팎으로 출발해 열대야가 나타나는 곳이 있겠고요,



동해안의 한낮기온은 33도 안팎이 예상됩니다.



바다의 물결은 잔잔하게 일겠습니다.



먼바다에서 최고 1.5m로 일겠습니다.



내일 한차례 소나기가 지나고 난 뒤 하늘은 당분간 맑겠고요.



다음주 초반까지 대구의 한낮기온이 34도 이상으로 올라 무덥겠습니다.



날씨정보였습니다.



