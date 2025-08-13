[풀뿌리K] 신비한 동굴 세계…용암이 빚어낸 ‘벵뒤굴’

동영상 고정 취소

시청자 여러분 안녕하세요.



제주 구석구석 소식을 전하는 '풀뿌리K', 조천읍 최경진 통신원입니다.



첫 소식입니다.



일 년에 딱 한 번, 제주도의 세계자연유산 비공개 구간을 만날 수 있는 2025 세계유산축전이 지난달, 제주도 일대에서 열렸습니다.



조천읍 선흘리에 자리한 미로형 용암동굴 '벵뒤굴'도 공개됐는데요.



미지의 세계, 신비로운 동굴 속, 그 현장을 소개해드립니다.



'계승의 시대'를 주제로 열린 이번 세계유산축전은 거문오름용암동굴계와 성산일출봉 응회구, 한라산 천연보호구역, 세계자연유산마을 등에서 진행됐습니다.



22일 동안 약 4만 명의 참여자가 제주도의 자연유산을 직접 체험할 수 있었습니다.



이번 축전에는 다양한 행사가 진행됐는데요.



세계유산 글로벌 리더스 포럼을 시작으로 올해 처음 선보인 한라산 '백록샘'을 만나는 특별산행과 한라산 야간 일출 산행, 성산일출봉 일출 탐방, 유산마을 이야기 등이 진행됐고요.



평소 미공개 구간인 거문오름 용암동굴계의 대표 동굴인 김녕굴과 벵뒤굴을 동굴 전문가와 함께 탐험하는 특별탐험대도 호응을 얻었습니다.



저도 특별탐험대에 참여했는데요.



이번 특별탐험대는 온라인 예약 개시 모든 회차가 1초 만에 마감될 정도로 인기가 높았습니다.



김녕굴은 우리나라의 천연동굴 중에서 만장굴과 더불어 1962년에 천연기념물로 지정되고 구불구불한 동굴 형태 때문에 오래전부터 사굴 혹은 뱀굴이라고 불리어 왔습니다.



전반적으로 거대한 형태로서 걷기 수월하고, 용암동굴의 웅장한 모습을 볼 수 있었습니다.



반면, 벵뒤굴은 국내 최대의 미로형 동굴로, 동굴 바닥과 천장 사이가 전반적으로 낮아 낙반 지대가 나타나면 몸을 낮춰 지나가야 했습니다.



'벵뒤'는 순수한 제주어로 중산간 지역의 널따란 벌판을 뜻하는데요.



화산섬 제주의 '벵뒤'는 광대한 용암 대지가 형성된 곳입니다.



캄캄하고 좁은 통로를 따라 걷고 기다가 마침내 밝은 빛이 쏟아져 들어오는 출구가 나오자 3시간이 넘는 탐험도 마무리되었습니다.



다음 소식입니다.



요즘 주말이면 이곳은 아이들로 붐빕니다.



여러 차례 보강 과정을 거쳐 지난 6월 13일 개관한, 제주 돌문화공원 설문대할망 전시관입니다.



제주도를 창조한 거대 여신 설문대할망의 신화를 비롯해서 제주의 민속과 역사, 돌문화를 종합적으로 체험할 수 있는 복합 문화 공간입니다.



설문대할망전시관은 제주의 정체성과 향토성, 예술성을 바탕으로 자연과 문화가 어우러진 가장 제주다운 공간으로 조성되었는데요.



할망의 올레를 시작으로 민속관과 역사관, 2개의 신화관으로 이루어진 상설전시관과 기획전시실, 어린이관으로 구성되어 있습니다.



민속관에서는 할망의 보물함이라 불리는 대규모 수장고에 약 600점의 제주 민속 유물이 전시 중인데요.



역사관에는 선사시대부터 탐라, 조선시대까지 제주 역사를 다루고 있고요.



10m 높이의 대형 영상관에서 미디어 아트로 생동감 있는 체험을 할 수 있습니다.



[김보윤·김아현·윤여래·김민욱/관람객 : "제주도 와서 돌문화공원이라고 있어서 와봤는데요. 박물관부터 자연 경관이나 관리 상태가 너무 좋아서 지금 너무 마음에 들어 하고 있습니다."]



여기에 '애기구덕'이라는 옛날에 아기를 담는 그런 물건이 있었는데, 되게 신기하고 그런 물건을 알게 되어서 기뻤어요.



이토록 다양한 공간 중 단연 인기는 바로, 어린이관입니다.



2,500㎡ 규모의 어린이관은 국내 국공립 어린이관 중 최대 규모입니다.



13개월 이상부터 초등학교 2학년 이하 어린이만 입장할 수 있는데요.



입장객이 몰리며 주말에는 사전 예약을 받을 정도입니다.



이곳에서는 설문대할망과 오백장군 등 제주 신화를 배우며 놀 수 있고, 돌탑 쌓기, 숲 놀이, 전통 놀이도 준비되어 있으니까요.



도민과 관광객 여러분, 이번 광복절 연휴 때 제주돌문화공원으로 나들이 가시는 것은 어떨까요.



오늘 준비한 소식은 여기 까집니다.



지금까지 조천읍에서 최경진 통신원이었습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!