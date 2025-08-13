[여기는 전남] 전남 의대 특위, 국정과제 확정에 환영 외

동영상 고정 취소

전라남도 통합대학교 국립의과대학 설립 지원 특별위원회는 오늘(13) 국정기획위가 '의대 없는 지역에 의과대학 신설 추진'을 국정과제로 확정한 것을 환영했습니다.



의대 특위는 "전남이 전국 광역지자체 중 유일하게 의대가 없어 매년 70만 명이 타지로 원정 진료를 떠나 약 1조5천억 원의 의료비가 외부로 유출되고 있다"며 전남 국립의대 설립으로 국정과제를 구체화해야 한다고 촉구했습니다.



전남도의회와 전남도는 앞으로 법·제도 개선과 예산 확보를 신속히 추진하고, 2027학년도 의대 정원 배정과 개교를 목표로 설립 로드맵을 구체화할 계획입니다.



전남도, 신규 김 활성처리제 개발 성과보고회 개최



전라남도가 3년 동안 연구·개발한 친환경 신규 김 활성처리제의 성과보고회를 열고 무기산보다 산 성분을 절반으로 줄여 친환경적이고, 처리비용 절감 효과가 있다고 설명했습니다.



특히 4개 시군 김 양식 어가 백30곳이 직접 사용하며 병해충 방제와 작업시간 단축 등 효능을 검증했다고 덧붙였습니다.



전남도는 해양수산부의 '김 활성처리제 사용기준' 고시 개정 등 제도 개선을 요청하며, 올해 김 양식 시기에 공급될 수 있도록 노력하겠다고 밝혔습니다.



목포시, 도로개선 공사 지중화 추진으로 연기



목포시가 지난 3월 착공한 '옛 경찰서사거리~용해지구삼거리' 도로개선 공사 일정을 연기한다고 밝혔습니다.



해당 구간은 상습 정체 해소를 위해 왕복 4차로를 6차로로 확장할 예정이었으나, 지난 달 시험 굴착에서 인도 내 지하매설물 과밀하게 설치돼 전주 이설이 사실상 어려운 것으로 나타나, 지중화를 추진하기로 했습니다.



목포시는 공사로 파손된 인도를 임시 복구한 뒤 오는 12월까지 2026년 지중화 사업 선정을 위해 한전과 협의를 이어갈 방침입니다.



국회서 전남산 전복 특별 판촉행사 열려



전라남도는 오늘(13일) 국회 소통관 앞 광장에서 전복 소비 촉진을 위한 판촉 행사를 열었습니다.



이번 행사에서는 전복꼬치·전복비빔밥 등 전복을 활용한 다양한 메뉴가 선보였습니다.



또 수협중앙회가 어가에서 직접 매입한 전복을 시중가보다 20~30% 저렴한 가격으로 할인 판매했습니다.



