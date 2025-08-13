[주요 단신] 광복 80주년 ‘시민 서명문 태극기’ 완성 외

동영상 고정 취소

주요 단신 이어갑니다.



광복 80주년을 맞아 시민 서명문 태극기가 완성됐습니다.



제주시는 오늘 시청 1별관에서 시민 서명문 태극기 계양 행사를 열고 광복의 역사적 의미를 되새겼습니다.



시민 서명문 태극기는 지난 4일부터 11일까지 독립유공자 후손과 학생, 공직자 등 각계각층의 시민 80여 명이 참여해 제작한 것으로 '영원히 빛날 대한민국' 등의 바람이 적혀있습니다.



완성된 태극기는 광복군 서명문 태극기 이미지와 함께 대형 현수막으로 제작해 오는 15일 제주시청 한얼의집 건물 외벽에 내걸릴 예정입니다.



광복절 연휴 관광객 21만 6천 명 전망



이번 광복절 연휴 기간 21만 6천 명이 제주를 찾을 전망입니다.



제주도 관광협회는 오늘부터 17일까지 닷새 동안 지난해 연휴보다 1.5% 늘어난 21만 6천 명이 제주를 찾을 것으로 내다봤습니다.



날짜별로는 연휴 중반인 내일과 모레 각각 4만 8천 명이 찾는 등 방문객이 집중돼 단기체류를 선호하는 것으로 나타났습니다.



제주형 생태계서비스지불제, 40여 개 마을 참여



생태계 보전 활동을 하면 보상금을 지급하는 제주형 생태계서비스지불제에 40여 개 마을이 참여한 것으로 나타났습니다.



제주도는 지난 2023년 9개 마을에서 시작해 지난해 19개 마을, 올해 14개 마을이 제주형 생태계서비스지불제에 참여했다고 밝혔습니다.



제주형 생태계서비스지불제는 지역 주민들이 숲 가꾸기나 습지·하천 환경정화 활동 등을 하면 보상금을 지급하는 제도입니다.



온실가스 배출량, 2,600여 톤 추가 감축



제주도가 지난해 온실가스 배출량을 정부 할당량보다 2천 6백여 톤 더 줄이며 4년 연속 감축했다고 밝혔습니다.



지난해 온실가스 배출권 거래제 이행계획에 따른 정부 할당량은 35만 7천여 톤으로, 제주도는 2천 6백여 톤을 더 감축해 35만 4천여 톤을 달성했습니다.



제주도는 온실가스 이월 배출권 5만 9천여 톤 중 9천여 톤을 매도해 추가 세입을 확보했고, 나머지 4만 9천여 톤은 내년으로 이월 처리할 계획입니다.



안심 무인택배 보관함 2곳 추가 설치



제주도는 제주시 노형동주민센터와 서귀포시 삼다종합사회복지관에 안심 무인택배 보관함을 추가 설치했다고 밝혔습니다.



이로써 안심 무인택배 보관함은 제주시 12곳, 서귀포시 6곳 등 18곳으로 늘었습니다.



안심 무인택배 보관함을 이용하면 낯선 사람을 직접 대면하지 않고 24시간 안전하게 물품을 수령할 수 있으며, 지난해 이용 건수는 2만 6천여 건 월평균 2천 2백여 건으로 집계됐습니다.



술 취해 행인·경찰관 폭행 남성 구속 송치



술에 취해 행인을 때리고, 출동한 경찰관도 폭행한 40대 남성이 구속돼 검찰에 넘겨졌습니다.



제주서부경찰서는 특수폭행과 공무집행방해 혐의로 40대 남성을 구속해 검찰에 송치했다고 밝혔습니다.



이 남성은 지난달 9일 저녁 9시 반쯤 제주시 연동의 한 거리에서 일면식도 없는 행인을 폭행하고, 출동한 경찰관을 발로 걷어찬 혐의를 받습니다.



경찰조사 결과, 남성은 흉기로 피해자를 위협하기도 한 것으로 드러났습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!