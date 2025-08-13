이번엔 도로공사…벌목 중 나무에 깔려 30대 사망

각종 일터의 사망 사고를 줄이기 위한 범정부 차원의 고강도 대책이 논의되는 가운데 도로공사 사업장에서 30대 노동자가 벌목 작업 숨졌습니다.



고용노동부는 오늘(13일) 오전 9시 40분쯤, 경상북도 안동의 도로공사 사업장에서 하청업체 소속 34살 남성 A 씨가 벌목하다 나무에 깔려 숨졌다고 밝혔습니다.



고용부 포항지청 광역중대재해수사과와 안동지청 산재예방지도과는 해당 사업장에 작업 중지 조치를 내렸고, 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 여부 등을 따질 수사에 착수했습니다.



이재명 대통령은 어제(12일) 국무회의를 시작하면서 "비용을 아끼기 위해 누군가의 목숨을 빼앗는 것은 일종의 미필적 고의에 의한 살인, 또는 사회적 타살"이라며 반복적 산업재해 사망사고를 막기 위해 강력한 대책을 마련할 것을 지시했습니다.



다음 달 고용노동부는 다른 부처와 함께 중대재해 감축을 위한 '노동안전 종합대책'을 발표할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



