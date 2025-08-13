뉴스7(제주)

[날씨] 제주 해안·중산간 폭염특보…내일 ‘소나기’

입력 2025.08.13 (19:43) 수정 2025.08.13 (19:57)

비가 그치고 폭염이 다시 찾아왔습니다.

현재 해안지역과 중산간 지역엔 폭염주의보가 발효 중인데요.

오늘 제주시의 낮 기온은 33도를 웃돌았고요.

동부 지역인 구좌의 한낮 체감온도는 35.7도까지 올랐습니다.

당분간 무더위는 계속될 텐데요.

내일 제주시의 낮 기온은 32도까지 오르겠고요.

폭염특보가 내려진 제주 곳곳에선 체감온도가 33도 안팎까지 오르겠습니다.

더위에 지치지 않도록, 건강관리에 신경 써 주시기 바랍니다.

내일 하늘엔 가끔 구름이 많겠고요.

대기가 불안정해서 오후 사이, 산지를 중심으로 5에서 20mm의 소나기가 내리겠습니다.

자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다.

내일 아침 기온은 성산과 고산 26도, 제주와 서귀포 27도 보이겠습니다.

낮 기온은 고산 31도, 그 밖의 지역 32도가 예상되고요.

자외선 지수는 ‘매우 높음’ 단계까지 오르겠습니다.

당분간 해안가에는 너울이 강하게 밀려오겠습니다.

해수욕장 이용하시는 피서객들은 안전사고에 각별히 주의하셔야겠습니다.

바다의 물결은 북부 앞바다를 제외한 제주 전 해상에서 최고 2m로 비교적 잔잔하겠습니다.

당분간 낮 기온은 32도 안팎까지 오르며 무더위가 계속되겠고요.

해안지역을 중심으론 열대야가 이어지겠습니다.

날씨였습니다.

