영상K

이국종, 광복절 ‘국민 대표’로 깜짝 등장 [지금뉴스]

입력 2025.08.13 (19:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

'아덴만 영웅'으로 알려진 이국종 국군대전병원장이 이재명 대통령의 '국민 임명식'에 국민 대표로 참여합니다.

행정안전부는 오는 15일 광복절 80주년을 맞아 '제21대 대통령 국민임명식'을 서울 광화문광장에서 열고, 국민 대표 80명이 이 대통령에게 임명장을 수여한다고 밝혔습니다.

국민 대표 80명에는 이국종 국군대전병원장과 구조대원, 박항서 전 베트남 축구 국가대표팀 감독, 이세돌 바둑기사가 포함됐습니다.

또 탄핵 시위 당시 장갑차를 막은 부부, AI 파운데이션 모델 프로젝트 기업 대표, 국내 최초 자연임신으로 다섯 쌍둥이를 출산한 부부 등이 참여합니다.

이들은 각자의 바람과 소망을 담은 임명장을 이 대통령에게 수여할 예정입니다.

국민대표 선정과 관련해 행안부는 "광복, 한국전쟁, 민주화운동 등 역사적 순간을 상징하는 인물과 AI·문화·체육·안전 분야에서 빛을 발하는 평범한 국민이 함께한다"고 설명했습니다.

이 대통령도 임명장을 받은 후 감사와 각오 등의 인사를 전할 계획입니다.

'광장의 노래'로 여겨지는 '다시 만난 세계'와 최근 영미 차트 1위를 석권한 '케이팝 데몬 헌터스' 삽입곡 '골든'을 열창하는 순서도 예정돼 있습니다.

광복 80주년 기념 미디어파사드와 드론쇼도 펼쳐질 예정입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이국종, 광복절 ‘국민 대표’로 깜짝 등장 [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-13 19:43:51
    영상K
'아덴만 영웅'으로 알려진 이국종 국군대전병원장이 이재명 대통령의 '국민 임명식'에 국민 대표로 참여합니다.

행정안전부는 오는 15일 광복절 80주년을 맞아 '제21대 대통령 국민임명식'을 서울 광화문광장에서 열고, 국민 대표 80명이 이 대통령에게 임명장을 수여한다고 밝혔습니다.

국민 대표 80명에는 이국종 국군대전병원장과 구조대원, 박항서 전 베트남 축구 국가대표팀 감독, 이세돌 바둑기사가 포함됐습니다.

또 탄핵 시위 당시 장갑차를 막은 부부, AI 파운데이션 모델 프로젝트 기업 대표, 국내 최초 자연임신으로 다섯 쌍둥이를 출산한 부부 등이 참여합니다.

이들은 각자의 바람과 소망을 담은 임명장을 이 대통령에게 수여할 예정입니다.

국민대표 선정과 관련해 행안부는 "광복, 한국전쟁, 민주화운동 등 역사적 순간을 상징하는 인물과 AI·문화·체육·안전 분야에서 빛을 발하는 평범한 국민이 함께한다"고 설명했습니다.

이 대통령도 임명장을 받은 후 감사와 각오 등의 인사를 전할 계획입니다.

'광장의 노래'로 여겨지는 '다시 만난 세계'와 최근 영미 차트 1위를 석권한 '케이팝 데몬 헌터스' 삽입곡 '골든'을 열창하는 순서도 예정돼 있습니다.

광복 80주년 기념 미디어파사드와 드론쇼도 펼쳐질 예정입니다.
신선민
신선민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
밤새 수도권 시간당 70mm <br>호우…내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우…내일 새벽까지 고비
수도권 호우특보…하천 출입 <br>통제

수도권 호우특보…하천 출입 통제
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.