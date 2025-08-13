이국종, 광복절 ‘국민 대표’로 깜짝 등장 [지금뉴스]

동영상 고정 취소

'아덴만 영웅'으로 알려진 이국종 국군대전병원장이 이재명 대통령의 '국민 임명식'에 국민 대표로 참여합니다.



행정안전부는 오는 15일 광복절 80주년을 맞아 '제21대 대통령 국민임명식'을 서울 광화문광장에서 열고, 국민 대표 80명이 이 대통령에게 임명장을 수여한다고 밝혔습니다.



국민 대표 80명에는 이국종 국군대전병원장과 구조대원, 박항서 전 베트남 축구 국가대표팀 감독, 이세돌 바둑기사가 포함됐습니다.



또 탄핵 시위 당시 장갑차를 막은 부부, AI 파운데이션 모델 프로젝트 기업 대표, 국내 최초 자연임신으로 다섯 쌍둥이를 출산한 부부 등이 참여합니다.



이들은 각자의 바람과 소망을 담은 임명장을 이 대통령에게 수여할 예정입니다.



국민대표 선정과 관련해 행안부는 "광복, 한국전쟁, 민주화운동 등 역사적 순간을 상징하는 인물과 AI·문화·체육·안전 분야에서 빛을 발하는 평범한 국민이 함께한다"고 설명했습니다.



이 대통령도 임명장을 받은 후 감사와 각오 등의 인사를 전할 계획입니다.



'광장의 노래'로 여겨지는 '다시 만난 세계'와 최근 영미 차트 1위를 석권한 '케이팝 데몬 헌터스' 삽입곡 '골든'을 열창하는 순서도 예정돼 있습니다.



광복 80주년 기념 미디어파사드와 드론쇼도 펼쳐질 예정입니다.



