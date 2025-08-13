“김건희에 반클리프 외에 브로치, 귀걸이도 줬다” [이런뉴스]

동영상 고정 취소

서희건설 측이 특검에 낸 자수서에는 김건희 여사에게 6천만 원짜리 반클리프 아펠 목걸이 외에, 수천만 원 상당의 브로치와 귀걸이도 줬다는 내용이 포함된 것으로 알려졌습니다.



서희건설 이봉관 회장은 2022년 3월 김 여사를 직접 만나 당선 축하 선물이라며, 반클리프 아펠 목걸이를 줬다고 자수서에 썼습니다.



그런데 이로부터 약 한 달 뒤에는, 김 여사를 다시 만나 3천만 원 상당의 브로치와 2천만 원 상당의 귀걸이를 추가로 건넸다고 자수서에 기재한 것으로 알려졌습니다.



특검은 2022년 김 여사가 나토 순방 당시 이 귀금속들을 착용한 것으로 의심하고 있습니다.



이 회장은 브로치 등을 건네면서, 사위인 박성근 전 검사가 윤석열 정부에서 일할 기회가 있는지 알아봐 달라는 취지로 부탁한 사실도 인정한 것으로 알려졌습니다.



김 여사는 2023년 말에서 2024년 초쯤, 이 회장 측에 목걸이 등을 잘 썼다며 돌려준 것으로 파악됐습니다.



이 시점은 인터넷 매체 서울의 소리가 김 여사가 최재영 목사로부터 디올 백을 받는 영상을 공개한 직후입니다.



특검팀은 이 회장의 자수서를 토대로 김 여사가 받은 귀금속의 대가성 수사에 속도를 내고 있습니다.



서희건설 대표이사를 참고인 신분으로 조사하는 등 귀금속 구매 경위와 구매 자금 출처를 조사한 것으로 파악됐습니다.



