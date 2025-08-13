[뉴스7 제주 클로징]

동영상 고정 취소

배달음식의 편리함 뒤에는 플라스틱 용기와 분리배출의 번거로움이 따라옵니다.



이러한 불편함을 줄이고, 환경까지 지키기 위한 새로운 시도.



씻어서 다시 쓰는 그릇으로 배달 음식을 주문하는 사업이 제주시 연동과 노형동에서 시작이 됐습니다.



전문 업체가 용기를 회수해 세척해 다시 사용하는 방식인데요.



다회용기 사용이 일상이 될 때, 제주의 환경도 더 건강해지겠죠.



청정 제주를 지키기 위한 우리의 실천이 중요해졌습니다.



오늘 준비한 소식은 여기 까집니다.



함께해주신 여러분, 고맙습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!