울산시, 경제부총리 만나 내년 국비 확보 요청

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

울산시가 정부 서울청사에서 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 만나 내년도 국비 사업 지원을 요청했습니다.



김두겸 울산시장은 카누슬라럼 센터 건립과 인공지능 자율제조 검증센터 구축, 새싹기업단지 조성 등을 예산에 반영해 달라고 건의했습니다.



내년 국가예산안은 기획재정부 심의와 국회 의결을 거쳐 오는 12월 2일 확정됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!