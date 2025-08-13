총경 이상 경찰관 전원 마약검사…신임경찰 교육생도 대상

경찰이 총경 이상 간부급 경찰관 모두를 대상으로 마약 검사를 실시합니다.



경찰청 관계자에 따르면 국가경찰위원회는 지난 4일 회의에서 이 같은 내용의 안건을 의결했습니다.



경찰은 먼저 오는 9월까지 총경 이상 경찰관과 시·도 경찰청 등에 속한 감사·감찰, 마약 수사 부서 경찰관을 대상으로 마약 검사를 합니다.



검사는 간이 타액 검사 방식으로 진행하고, 실효성을 확보하기 위해 불시에 실시합니다. 다만, 인권 침해 논란이 일 수 있다는 점을 고려해 검사 전 개인 동의를 받기로 했습니다.



경찰은 올 하반기에는 신임경찰 교육생을 대상으로 마약 검사를 실시할 계획이고, 추후에는 일선 경찰서별로 전 직원의 10% 범위에서 마약 검사를 추진하기로 했습니다.



경찰청은 "마약사범은 경찰에 존재할 수 없다는 대원칙을 확립하고, 마약 단속 주체로서 국민에게 당당하도록 선제적 내부 검사 체계를 구축한 것"이라고 설명했습니다.



