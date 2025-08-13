고창서 산책 중 벌 쏘인 50대 치료 중

동영상 고정 취소

오늘(13) 오후 3시 40분쯤 고창군 고창읍 한 저수지에서 50대 남성이 벌에 쏘여 심정지 상태로 병원에 옮겨졌습니다.



이 남성은 호흡을 회복했지만 아직 의식은 찾지 못한 채 치료받고 있습니다.



경찰과 소방 당국은 산책을 하다가 벌에 쏘인 것으로 보고 바깥 활동 시 주의를 당부했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!