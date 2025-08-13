고창서 산책 중 벌 쏘인 50대 치료 중
입력 2025.08.13 (19:51) 수정 2025.08.13 (20:12)
오늘(13) 오후 3시 40분쯤 고창군 고창읍 한 저수지에서 50대 남성이 벌에 쏘여 심정지 상태로 병원에 옮겨졌습니다.
이 남성은 호흡을 회복했지만 아직 의식은 찾지 못한 채 치료받고 있습니다.
경찰과 소방 당국은 산책을 하다가 벌에 쏘인 것으로 보고 바깥 활동 시 주의를 당부했습니다.
