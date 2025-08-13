[여기는 진주] 사천시, 소각장 단독 추진…예산·의견 수렴 과제 외

동영상 고정 취소

사천시가 진주시와 광역 소각장 건립이 사실상 무산됨에 따라, 단독 소각장 입지 선정위원회를 구성했습니다.



사천 소각장 입지 선정위원회는 주민 대표와 전문가 등 14명으로 구성돼, 입지와 향후 추진 방향 등을 논의합니다.



광역 소각장 건립이 무산돼 국비 지원은 최대 30%로 줄어듭니다.



진주시, ‘진양호동물원 기본설계’ 일본 전문가 협력



진주시가 일본 '아사히야마 동물원' 관계자를 초청해 진양호동물원 확대 이전 사업을 위한 자문을 받았습니다.



진주시는 동물의 서식환경과 사육시설 배치 등 동물원 운영 조언을 토대로 진양호동물원 기본설계를 조정 계획입니다.



함양·산청 ‘도민 건축대학’ 참가 신청자 모집



경남건축사회는 함양과 산청 지역을 답사하는 도민 건축대학 참가 신청자를 오는 29일까지 모집합니다.



참가 신청자들은 다음 달 17일, 일두고택과 남계서원, 상림숲과 수선사 등 지역 명소를 방문하며, 건축 전문가들의 해설을 들을 수 있습니다.



남해군, ‘직원 공용 차량’ 통합 배차 운영



남해군이 이달부터 직원 공용 차량에도 '공유 차량' 개념을 도입해, 통합 배차제를 운영합니다.



남해군은 기존 부서별로 관리하던 공용 차량 17대를 전체 직원이 사용할 수 있도록 스마트 배차 시스템을 도입하고, 차량에 군청 로고 등을 부착했습니다.



