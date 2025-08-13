[간추린 경남] 경남 시장·군수 정책회의…“현안 공유·협력 강화” 외

동영상 고정 취소

경상남도가 오늘(13일) 도청에서 '시장·군수 정책회의'를 열어 지자체 협력체계를 강화하고 주요 현안을 공유했습니다.



경상남도는 회의에서 도내 1시간대 생활권 도로망 구축과 자연재해 재발 방지를 위한 국가하천 승격 추진, 산림재난 예방 법령 정비 등을 공유했습니다.



‘LG전자 어린이집’ 난항…경상남도 “사전 컨설팅 도입”



경상남도 감사위원회가 LG전자 창원공장 직장어린이집 사업 문제를 '찾아가는 사전컨설팅 감사' 제도로 해결하기로 했습니다.



LG전자 창원공장은 낡은 직장어린이집을 개선하려 했으나 입지 기준 관련 법령 등 문제로 수개월째 답보 상태입니다.



핵무기폐기국제운동, 합천 원폭피해자협회 방문



노벨평화상 수상 단체인 핵무기 폐기 국제운동(ICAN) 멜리사 파케 사무총장이 오늘(13일) 합천 원폭 피해자협회를 방문했습니다.



멜리사 사무총장 일행은 원폭 희생자 위패가 안치된 위령각을 참배하고, 핵무기 개발을 요구하는 국내 일부의 주장에 우려를 나타냈습니다.



휴업 ‘하동한국병원’, 결국 폐업…운영 1년도 안 돼



경영난으로 지난 5월부터 휴업 중이던 하동 한국병원이 결국 폐업했습니다.



지난해 9월 30병상 규모로 개원한 하동 한국병원은 운영 1년이 안 돼 지난달 폐업 신고를 하고 문을 닫았고, 일부 직원의 임금체불이 있는 것으로 전해지고 있습니다.



민주노총 “경찰, 사천 채석장 수사 기록 비공개 규탄”



민주노총 경남본부는 경남경찰청이 '사천 채석장 사망 사고'의 수사 기록 전체를 비공개한 것은 제 식구 감싸기라고 비판하며, 검찰에 이의를 신청하겠다고 밝혔습니다.



경찰은 2명이 숨진 사천 채석장 중대재해 사고를 사천경찰서 직원들이 단순 교통사고로 처리해 직무 유기 혐의로 고발됐지만 불송치 결정을 내렸고, 수사 기록을 비공개해 유족의 반발을 사고 있습니다.



창원 회원동 아파트 화재…7명 연기 흡입



오늘(13일) 오후 3시 40분쯤 창원시 회원동 한 아파트 3층에서 불이나, 40분 만에 꺼졌습니다.



이 불로 아파트 주민 7명이 연기 흡입 등 부상을 입고 병원으로 옮겨졌고, 일부 주민들이 대피했습니다.



