[이슈대담] “영화 ‘좀비딸’ 촬영지…경남이 뜬다”

[앵커]



경상남도의 로케이션 인센티브 지원으로 제작된 영화 ‘좀비딸’이 개봉 2주 만에 300만 관객을 동원하며 흥행을 이어가고 있습니다.



영화의 주요 촬영지인 남해에선 무료 상영회까지 열렸다고 하는데요.



오늘 이슈대담에서는 경남문화예술진흥원 김종민 대중문화산업팀장 모시고 영화 촬영지로 주목받고 있는 경남에 관한 얘기 나눠보는 시간 마련했습니다.



영화 '좀비딸' 얘기부터 해보죠.



조정석 주연의 코믹 영화 ‘좀비딸’ 영화 곳곳에서 익숙한 장소가 눈에 띄던데 주요 촬영지가 경남이었죠?



[답변]



네, 맞습니다.



총 63회 차 중에서 절반 이상인 34회 차가 남해군, 통영시, 고성군, 하동군, 산청군 등 경남 곳곳에서 촬영이 되었습니다.



특히 남해군 창선면에는 제작사가 직접 오픈 세트장을 지어서 거기에서 극 중인 ‘밤순’의 집으로 해서 거기에서 지금 주 촬영지로 되어 있습니다.



그리고 그뿐만 아니라 국립 남해 편백 자연휴양림 그리고 남해 청소년 수련원, 삼동면의 인춘당 약국 그리고 상주 중학교 등 남해의 다채로운 모습들이 스크린 위에 펼쳐졌습니다.



이 외에도 통영시 도산면 보트 선착장, 고성군 성심병원, 산청군은 황매산 그리고 하동군 금남면 노량리 등 경남 곳곳에서 주요 촬영지가 진행되었습니다.



[앵커]



경남문화예술진흥원의 로케이션 지원사업의 일환으로 제작됐다고요?



[답변]



네, 맞습니다.



경남 로케이션 지원 사업은 도내의 우수 영상물 유치를 위해 경상남도와 경남문화예술진흥원이 주관해서 제작비를 지원하는 사업입니다.



경남에서 영상물을 촬영하는 제작사에 현지 지출 비용 일부를 지원하고 경남 내에 우수한 영상 작품들을 유치하고자 2013년도부터 진행이 되었습니다.



이번 '좀비딸'은 2024년 로케이션 인센티브 지원작으로 작년에 경남에서 촬영해서 지원을 받아 제작되었습니다.



[앵커]



주요 촬영지인 남해에서는 도민 초청 시사회도 여셨죠?



[답변]



네, 그날 있었습니다.



경상남도와 경남문화예술진흥원은 도민 상영회를 지난 8월 2일 토요일 오후 3시에 남해 보물섬 시네마에서 개최가 되었습니다.



주요 촬영지가 남해라서 군민들의 관심이 높았고 네 그리고 해당 일이 여름휴가의 극성수기인 만큼 남해를 방문한 관광객들이 참석에 힘입어서 많은 관람객이 왔습니다.



상영 종료 후에는 제작사 대표와 프로듀서, 조 감독, 네이버 웹툰 프로듀서 등 주요 제작진이 참석해서 객석에 있는 관람객들과 인사를 나누는 등 의미 있는 시간을 보냈습니다.



[앵커]



들어보니까 팝콘 기계도 고장 났다면서요.



사람이 너무 많이 와서, 그 정도의 인기였습니다.



영화 '좀비딸' 외 경남에서 촬영한 영화와 드라마가 더 있나요?



[답변]



네 더 있습니다.



2024년 OTT 화제성 1위 최고 시청률 18.8% 드라마인 ‘정년이’는 극 중 영서 어머니 집으로 나온 곳은 바로 창원에 있는 경남 도민의 집이고요.



그리고 일출을 보면서 공선이 정년이에게 처음으로 ‘추월만정'을 들려주는 장면은 고성의 시루섬 그리고 정년이 옥경이에게 춤과 노래를 배우는 장면은 남해 가천 다랑이 마을에서 촬영이 진행되었습니다.



이 외에도 제23회 뉴욕 아시안 영화제 라이징 스타상 수상작인 영화 '빅토리'가 거제에서 촬영이 진행되었고요.



영화 장소는 합천 묘산면, 야로면, 율곡면 등 합천 일대가 주 촬영지였습니다.



이처럼 다양한 작품들이 지금도 경남에서 촬영이 활발하게 진행이 되고 있습니다.



[앵커]



영화 '좀비딸'의 흥행으로 촬영지에 관한 관심도 높아질 것 같은데 실제, 지역 경제에도 긍정적인 효과가 나타나고 있다고요?



[답변]



네, 도움이 됩니다.



경남 로케이션 인센티브 지원 사업의 지역 경제적 효과는 제작 촬영팀이 경남에서 직접 지출한 소비 금액이 지원금의 평균 한 3.7배 정도가 됩니다.



이는 영화나 드라마로 경남 내 촬영지가 주요 관광 명소가 노출됨에 따라서 투입 대비 지역 홍보 효과에 미친 기여도가 높습니다.



이번 '좀비딸' 영화 주 촬영지가 관광객 방문 증가와 촬영 동안 80여 명 이상의 배우와 스태프가 경남 거주에 따른 경제적 효과의 부가가치 창출에도 긍정적인 효과가 기대되고 있습니다.



[앵커]



네, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다.



