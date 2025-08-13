미국 롯데리아 1호점 ‘오픈런’ 미쳤다…“인앤아웃 덤벼!” [지금뉴스]
입력 2025.08.13 (20:20)
롯데GRS의 버거 프랜차이즈, 롯데리아가 미국 시장에 처음으로 진출했습니다.
롯데리아는 미국 캘리포니아주 플러턴에 1호점을 열었다고 13일 밝혔습니다.
현지 시각 지난 11일부터 사흘간 시범 운영을 거쳐 14일부터 정식 영업합니다.
오렌지카운티 북부의 플러턴은 미 서부에서 한인을 비롯한 아시아인이 많이 사는 도시 중 하나입니다.
전날 소셜미디어 틱톡에 올라온 영상에는 롯데리아 햄버거를 먹기 위해 길게 줄을 선 사람들의 모습이 담겼습니다.
롯데리아 미국 1호점에서는 불고기 버거와 새우버거, 비빔라이스 버거, 불고기 디럭스 버거, 불고기&새우버거 등 버거 5종과 K-BBQ 덮밥 등을 판매합니다.
미국 롯데리아 1호점 모습, 영상에 담았습니다.
