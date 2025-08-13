미국 롯데리아 1호점 ‘오픈런’ 미쳤다…“인앤아웃 덤벼!” [지금뉴스]

동영상 고정 취소

롯데GRS의 버거 프랜차이즈, 롯데리아가 미국 시장에 처음으로 진출했습니다.



롯데리아는 미국 캘리포니아주 플러턴에 1호점을 열었다고 13일 밝혔습니다.



현지 시각 지난 11일부터 사흘간 시범 운영을 거쳐 14일부터 정식 영업합니다.



오렌지카운티 북부의 플러턴은 미 서부에서 한인을 비롯한 아시아인이 많이 사는 도시 중 하나입니다.



전날 소셜미디어 틱톡에 올라온 영상에는 롯데리아 햄버거를 먹기 위해 길게 줄을 선 사람들의 모습이 담겼습니다.



롯데리아 미국 1호점에서는 불고기 버거와 새우버거, 비빔라이스 버거, 불고기 디럭스 버거, 불고기&새우버거 등 버거 5종과 K-BBQ 덮밥 등을 판매합니다.



미국 롯데리아 1호점 모습, 영상에 담았습니다.



