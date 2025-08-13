국제

트럼프, 푸틴 만나기 전 유럽 정상과 소통 예고…“잠시후 대화”

입력 2025.08.13 (20:59) 수정 2025.08.13 (21:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 15일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담을 앞두고 유럽 정상들과 대화할 것이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 13일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “잠시 후(in a short while) 유럽 정상들과 대화할 것”이라며 “그들은 (우크라이나 종전과 관련한) 합의가 이뤄지는 것을 보기 원하는 훌륭한 사람들”이라고 밝혔습니다.

이는 알래스카에서 오는 15일 열리는 미국·러시아 정상회담에 앞서 트럼프 대통령이 우크라이나를 지원해온 유럽 주요국의 견해를 청취하려는 행보로 보입니다.

우크라이나와 유럽은 미·러 정상회담에서 배제되면서 푸틴 대통령의 일방적인 주장이 반영된 합의가 나올 것을 우려하고 있습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 트럼프, 푸틴 만나기 전 유럽 정상과 소통 예고…“잠시후 대화”
    • 입력 2025-08-13 20:59:41
    • 수정2025-08-13 21:00:36
    국제
도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 15일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담을 앞두고 유럽 정상들과 대화할 것이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 13일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “잠시 후(in a short while) 유럽 정상들과 대화할 것”이라며 “그들은 (우크라이나 종전과 관련한) 합의가 이뤄지는 것을 보기 원하는 훌륭한 사람들”이라고 밝혔습니다.

이는 알래스카에서 오는 15일 열리는 미국·러시아 정상회담에 앞서 트럼프 대통령이 우크라이나를 지원해온 유럽 주요국의 견해를 청취하려는 행보로 보입니다.

우크라이나와 유럽은 미·러 정상회담에서 배제되면서 푸틴 대통령의 일방적인 주장이 반영된 합의가 나올 것을 우려하고 있습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
장덕수
장덕수 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’
밤새 수도권 시간당 70mm 호우 …내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우 …내일 새벽까지 고비
철도 운행 중단… <br>경기 북부 곳곳에 홍수 특보

철도 운행 중단… 경기 북부 곳곳에 홍수 특보
尹 부부 나란히 구치소에…<br>‘시계·목걸이’ 구속 결정타

尹 부부 나란히 구치소에…‘시계·목걸이’ 구속 결정타
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.