트럼프, 푸틴 만나기 전 유럽 정상과 소통 예고…“잠시후 대화”

도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 15일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담을 앞두고 유럽 정상들과 대화할 것이라고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 13일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “잠시 후(in a short while) 유럽 정상들과 대화할 것”이라며 “그들은 (우크라이나 종전과 관련한) 합의가 이뤄지는 것을 보기 원하는 훌륭한 사람들”이라고 밝혔습니다.



이는 알래스카에서 오는 15일 열리는 미국·러시아 정상회담에 앞서 트럼프 대통령이 우크라이나를 지원해온 유럽 주요국의 견해를 청취하려는 행보로 보입니다.



우크라이나와 유럽은 미·러 정상회담에서 배제되면서 푸틴 대통령의 일방적인 주장이 반영된 합의가 나올 것을 우려하고 있습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]





