광주교육청, ‘리박스쿨’ 관련 책 7종 조사 결과 ‘쉬쉬’

광주시교육청이 보수 교육단체 '리박스쿨' 관련 책에 대한 학교 도서관 비치 현황을 전수 조사하고도 그 결과를 제대로 보고하지 않은 것으로 밝혀졌습니다.광주시교육청은 지난달(7월) 말부터 이달 초까지 공공도서관 검색 시스템 '독서로'를 통해 일선 학교에 비치된 리박스쿨 관련 도서 7종에 대한 전수 조사를 벌였습니다.교육청은 조사 결과 각급 학교 15곳에 22권이 비치된 사실을 확인했지만, 언론에 주로 언급이 됐던 1종에 대해서만 교육감에게 보고한 것으로 드러났습니다.이정선 광주시교육감은 보고 내용을 토대로 지난 10일 입장문을 통해 관내 초등학교 1곳에 관련 책 3권이 있다는 것을 확인하고 심의를 거쳐 전량 폐기했다며, 광주 교육가족과 시민께 사과드린다고 밝혔습니다.이 교육감은 다음 날(11일) 광주시와 함께 '광복 80년, 역사 왜곡 도서 관리방안' 간담회를 여는 과정에서 여러 종류의 리박스쿨 관련 책이 있다는 사실을 알았고, 뒤늦게 관련 부서로부터 학교에 더 많은 책이 비치 중이라는 사실을 보고받은 것으로 전해졌습니다.현재 공공도서관 검색 시스템인 독서 교육 플랫폼에서는 전수조사에서 확인된 도서 7종이 검색되지 않고 있습니다.광주시교육청 관련 부서 담당자는 "여러 책 가운데 한 종의 책이 제일 이슈화됐기 때문에 거기에 초점을 맞추다 보니 그 부분에 대한 보고가 이뤄졌다"며 "다른 의도는 없다"고 밝혔습니다.광주시교육청은 또 독서 교육 플랫폼에서 해당 책의 검색을 차단한 것은 "논란이 되는 책이다 보니, 학생들에게 노출이 안 되도록 조치한 것"이라고 해명했습니다.광주시교육청은 책을 비치한 학교에 학교 도서심의위원회를 열어 폐기하라는 지침을 내린 상태입니다.