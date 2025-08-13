주북한 중국대사, 평양 방직공장 방문…“교류 강화 기대”

북한 주재 중국대사가 평양 방직공장을 찾아 북중 기업 교류를 기대한다는 뜻을 밝혔습니다.



주북 중국대사관은 왕야쥔 대사가 13일 김정숙평양방직공장을 방문했다고 밝혔습니다.



왕 대사는 방적·염색 작업장과 직원 숙소, 식당 등을 둘러본 뒤 “김정숙평양방직공장은 역사가 유구하고 관리에 질서가 있으며 환경이 아름답고 조건이 일류여서 생산된 직물이 조선(북한)에서 유명하다”며 “천리마 시기부터 지금까지 시대적 기수와 모범이 많이 배출돼 조선 사회주의 발전에 중요한 공헌을 했다”고 말했습니다.



이어 “공장이 천리마 시대 영웅의 바통을 잘 이어받고 ‘천리마 정신’을 지도로 삼아 조선 사회주의 강국 건설 사업을 위해 새로운 공을 세울 것이라 믿는다”면서 “공장이 중국의 관련 기업과 교류·상호참조를 강화하고 공동 발전을 이루기를 기대한다”고 했습니다.



주북 중국대사관은 1948년 10월 들어선 이 공장이 약 70만㎥ 면적에서 노동자 6천500여명이 일하는 곳이고, 2011년 12월 김일성 주석의 부인인 김정숙의 이름을 달게 됐다고 설명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 주북 중국대사관 홈페이지 캡처]



