폭우 쏟아진 종로구에서 포트홀 5개 발생해 차량 통제 중

오늘(13일) 낮 12시 반쯤 서울 종로구 신영동 삼거리 근처 도로에서 다수의 땅꺼짐이 발생해 구청이 복구 작업을 진행하고 있습니다.



이날 신영동삼거리 근처에서 발생한 땅꺼짐은 5개로, 깊이와 지름은 30cm에서 1.5m까지 모두 다른 것으로 파악됐습니다.



종로구는 땅꺼짐 3곳을 아스콘과 흙을 이용해 임시로 복구하고 나머지 2곳에 대해 복구 작업을 진행하고 있습니다.



또 땅꺼짐이 발생한 1개 차로는 아직 통제하고 있습니다.



종로구는 오늘 오전부터 폭우가 쏟아지면서 하수관이 역류해 땅꺼짐이 발생한 것으로 보고 있습니다.



종로구 관계자는 "임시 조치이기 때문에 복구된 땅꺼짐 인근에도 안전 표지를 세워두고 도로를 통제 중"이라며 "비가 그치면 복구 공사에 나설 계획"이라고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!