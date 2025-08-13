뉴스 9

월 10만 원 아동수당 늘린다…2030년 만 13세 미만까지

입력 2025.08.13 (21:35) 수정 2025.08.13 (21:42)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

이재명 정부 5년 청사진 나왔다…‘1호’ 과제는 개헌

이재명 정부 5년 청사진 나왔다…‘1호’ 과제는 개헌
고용도 성장도 ‘건설 늪’…공사 중단 겹치면 악화일로

고용도 성장도 ‘건설 늪’…공사 중단 겹치면 악화일로

다음
[앵커]

오늘(13일) 나온 국정 과제엔 아동수당을 확대하겠단 내용도 담겼습니다.

지금은 8살 미만까지 수당을 받지만, 5년 뒤엔 13살 미만까지 수당을 받도록 하겠단 겁니다.

이렇게 하려면 1년에 2조 원 정도가 더 필요합니다.

김성수 기자입니다.

[리포트]

만 6살 아이를 둔 이 학부모는 매달 받는 아동수당 10만 원을 주로 교육비로 씁니다.

아이가 클수록 돈이 많이 들어가는데 아동수당은 2년 뒤면 끊깁니다.

아동수당을 받는 부모 절반 이상은 '지원 기간 확대'를 개선 과제로 꼽았습니다.

[이○○/학부모/음성변조 : "초등학교 들어가고 하면 태권도 학원이라도 가게 되고 애들이 커갈 때 들어가는 돈은 더 많은데 지급받는 돈은 줄어들게 되니까. 조금이라도 (지원 기간이) 는다면 도움이 많이 되죠."]

국정기획위원회가 아동수당 수급 대상을 확대하기로 결정했습니다.

현행 만 8세 미만에서 향후 5년간 단계적으로 13세 미만까지 대상자를 늘립니다.

2030년엔 초등학교 6학년까지 130만여 명이 추가 혜택을 볼 거로 추산됩니다.

그동안 확대 필요성에 공감대는 있었지만 재원 마련이 숙제입니다.

한 해 아동수당 예산은 2조 5천억 원, 대상 연령을 한 살 올리면 5천억 정도 늘어납니다.

만 13세 미만으로 올릴 경우 2조 원 이상 더 필요하다는 계산이 나옵니다.

이런 재원 부담 때문에 유럽 대부분 나라들처럼 만 18세 미만까지 아동수당을 확대하겠다던 대선 공약에서 후퇴한 걸로 보입니다.

[이상민/나라살림연구소 연구위원 : "효과가 상대적으로 떨어지는 저출생 대책을 정비하면서 아동수당으로 통폐합하는 방법이 있고, 내수가 안 좋다고 판단된다면 재정 확대는 해야 한다."]

주무 부처인 복지부는 아동수당법 개정 상황에 따라 내년도 지급 연령을 정하겠다고 설명했습니다.

KBS 뉴스 김성숩니다.

촬영기자:조영천/영상편집:이웅/그래픽:박미주

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 월 10만 원 아동수당 늘린다…2030년 만 13세 미만까지
    • 입력 2025-08-13 21:35:34
    • 수정2025-08-13 21:42:28
    뉴스 9
[앵커]

오늘(13일) 나온 국정 과제엔 아동수당을 확대하겠단 내용도 담겼습니다.

지금은 8살 미만까지 수당을 받지만, 5년 뒤엔 13살 미만까지 수당을 받도록 하겠단 겁니다.

이렇게 하려면 1년에 2조 원 정도가 더 필요합니다.

김성수 기자입니다.

[리포트]

만 6살 아이를 둔 이 학부모는 매달 받는 아동수당 10만 원을 주로 교육비로 씁니다.

아이가 클수록 돈이 많이 들어가는데 아동수당은 2년 뒤면 끊깁니다.

아동수당을 받는 부모 절반 이상은 '지원 기간 확대'를 개선 과제로 꼽았습니다.

[이○○/학부모/음성변조 : "초등학교 들어가고 하면 태권도 학원이라도 가게 되고 애들이 커갈 때 들어가는 돈은 더 많은데 지급받는 돈은 줄어들게 되니까. 조금이라도 (지원 기간이) 는다면 도움이 많이 되죠."]

국정기획위원회가 아동수당 수급 대상을 확대하기로 결정했습니다.

현행 만 8세 미만에서 향후 5년간 단계적으로 13세 미만까지 대상자를 늘립니다.

2030년엔 초등학교 6학년까지 130만여 명이 추가 혜택을 볼 거로 추산됩니다.

그동안 확대 필요성에 공감대는 있었지만 재원 마련이 숙제입니다.

한 해 아동수당 예산은 2조 5천억 원, 대상 연령을 한 살 올리면 5천억 정도 늘어납니다.

만 13세 미만으로 올릴 경우 2조 원 이상 더 필요하다는 계산이 나옵니다.

이런 재원 부담 때문에 유럽 대부분 나라들처럼 만 18세 미만까지 아동수당을 확대하겠다던 대선 공약에서 후퇴한 걸로 보입니다.

[이상민/나라살림연구소 연구위원 : "효과가 상대적으로 떨어지는 저출생 대책을 정비하면서 아동수당으로 통폐합하는 방법이 있고, 내수가 안 좋다고 판단된다면 재정 확대는 해야 한다."]

주무 부처인 복지부는 아동수당법 개정 상황에 따라 내년도 지급 연령을 정하겠다고 설명했습니다.

KBS 뉴스 김성숩니다.

촬영기자:조영천/영상편집:이웅/그래픽:박미주
김성수
김성수 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’
밤새 수도권 시간당 70mm 호우 …내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우 …내일 새벽까지 고비
尹 부부 나란히 구치소에…<br>‘시계·목걸이’ 구속 결정타

尹 부부 나란히 구치소에…‘시계·목걸이’ 구속 결정타
관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’

관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.