이 대통령, 사우디 왕세자와 첫 통화…“방산·첨단기술 협력 확대”

입력 2025.08.13 (21:38) 수정 2025.08.13 (22:05)

﻿이재명 대통령이 모하메드 빈 살만 사우디 왕세자 겸 총리와 취임 후 첫 통화를 했습니다.

강유정 대통령실 대변인은 오늘(13일) 서면 브리핑을 통해 "이 대통령은 살만 국왕 및 모하메드 왕세자 겸 총리가 취임을 축하해 준 것에 감사를 표하고, 양국이 미래지향적 전략 동반자로서 긴밀히 협력하고 있다고 평가했다"고 밝혔습니다.

이어 "양 정상은 양국이 전통적인 에너지·건설 분야 외에도 제조업, 방산, 첨단기술 등 다양한 분야로 협력을 확대해 나가고 있다면서, 양국 간의 오랜 신뢰를 바탕으로 이러한 협력을 지속 강화해 나가기로 했다"고 전했습니다.

또 "이 대통령은 한국이 사우디의 탈석유·경제다변화 정책인 '사우디 비전 2030'의 중점협력국으로서 양국의 미래전략산업 경쟁력 강화와 발전을 위해 함께 나아가는 파트너가 되기를 희망했다"며 "제 분야에서 실질적 성과를 함께 만들어 나가자고 했다"고 말했습니다.

강 대변인은 "양 정상은 향후 상호 편리한 시기에 직접 만나 양국 관계 발전 방안에 대해 긴밀한 논의를 이어가기로 했다"고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 대통령실 제공]

[사진 출처 : 연합뉴스 / 대통령실 제공]
이희연
이희연 기자

