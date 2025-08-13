강원 내륙 많은 비…내일까지 150mm 이상

동영상 고정 취소

[앵커]



서쪽의 비구름이 유입되면서 강원 내륙에도 많은 비가 내리고 있습니다.



특히 밤사이 시간당 최고 50mm에 이르는 강한 비가 예보돼 있는데요,



춘천 공지천에 나가 있는 취재기자 연결합니다.



이유진 기자 지금도 비가 많이 내리고 있나요?



[리포트]



네, 춘천에도 하루종일 비가 내리고 있습니다.



밤이 되면서 잠시 빗줄기가 잠시 소강상태에 접어 들었는데요.



제 뒤로는 춘천 공지천이 흐르고 있는데요.



하천이 온통 누런 흙탕물로 변했습니다.



하천변을 오가는 발길도 뚝 끊겼습니다.



현재 강원도 철원과 화천에는 호우경보가, 춘천과 양구, 횡성, 원주, 홍천, 북부산지에는 호우주의보가 내려져 있습니다.



저녁 6시부터는 인제에 호우 예비특보도 발령됐습니다.



지금까지 내린 비의 양은 철원이 129.5mm로 가장 많습니다.



또, 화천 광덕산 99, 양구 오천터널 77 춘천 부다리고개 70mm 의 비가 내렸습니다.



아직까지 침수 등 큰 피해는 접수되지 않앗았지만 철원, 홍천, 원주에서 나무가 쓰러졌다는 신고가 이어졌습니다.



설악산 국립공원 등 탐방로 10곳의 통행도 전면 통제됐습니다.



지금은 특히, 산사태 위험이 큽니다.



현재 강원도 전역엔 산사태 위기 경보 '심각' 단계가 발령돼 있고요,



춘천과 화천, 철원엔 산사태주의보도 내려졌습니다



내일까지 강원 중북부 내륙에는 최고 150mm 이상의 많은 비가 예상됩니다.



특히, 오늘 밤 늦게부터 비가 집중될 것으로 보이는데요.



시간당 최대 50mm의 강한 비가 내리는 곳도 있겠습니다.



비 피해가 없도록 시설물 관리에 주의하시고 특히, 산사태 위험이 큰 산림 주변에서는 야외 활동을 자제하시는 게 좋습니다.



지금까지 춘천 공지천에서 KBS 뉴스 이유진입니다.



촬영기자:최중호/영상편집:김수용



