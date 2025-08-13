안동서 벌목 작업 중 나무에 깔린 30대 작업자 숨져

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘 오전 9시 40분쯤, 안동시 풍산읍 서안동나들목 인근에서 한국도로공사 하청업체 소속 30대 남성 작업자가 벌목 도중 나무에 깔리는 사고가 났습니다.



이 남성은 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다.



노동 당국은 해당 사업장에 작업 중지 명령를 내렸으며, 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 여부 등을 수사하고 있습니다.



