엄태영 국민의힘 충북도당위원장 “비상계엄·부정선거 옹호자, 정신 차려야”

엄태영 국민의힘 충북도당위원장은 오늘 대전에서 열린 충청·호남권 합동연설회에서 "아직도 12·3 계엄을 옹호하거나 부정 선거와 음모론을 주장하는 사람들은 정신차려야 한다"고 말했습니다.



또, "국민을 실망시킨 데 대해 철저히 반성하고 성찰해야 화합과 단결을 도모할 수 있다"고 강조했습니다.



한편 국민의힘은 오는 22일, 새 지도부를 선출하는 전당대회를 청주 오스코에서 열 예정입니다.



