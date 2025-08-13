오봉저수지 저수율 24.6%…재난안전대책본부 1단계

동영상 고정 취소

강릉시 주 상수원인 오봉저수지의 저수율이 오늘(13일) 오전 기준 사상 처음 25% 미만인 24.6%까지 떨어졌습니다.



이에 따라 강릉시는 재난안전대책본부 비상 1단계 운영을 시작하고, 주요 배수지와 정수지 밸브 개도율을 추가로 낮춰 수압 조절을 강화했습니다.



또, 자치단체가 운영하는 시설 234곳의 수압을 조절하는 등 공공기관과 유관기관 절수 방안도 확대됩니다.



