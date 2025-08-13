김진태 도지사, 경제부총리에 내년 현안 사업 건의

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

김진태 강원도지사가 오늘(13일) 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리를 만나 내년 현안 사업에 대한 지원을 요청했습니다.



특히, 조기 폐광 경제 진흥 사업을 비롯해 용문~홍천, 삼척~강릉 철도 건설은 조속한 예비 타당성 조사 통과와 국비 지원이 필요하다고 건의했습니다.



이에 대해 구윤철 경제부총리는 예타 진행 상황과 타당성 등을 검토하겠다고 답했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!