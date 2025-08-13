뉴스9(울산)

국가 균형발전 전략 발표…울산 7대 공약 포함

입력 2025.08.13 (21:42) 수정 2025.08.13 (21:55)

[앵커]

대통령 직속 국정기획위원회가 이재명 정부의 5개년 국정운영 계획을 발표했습니다.

전국을 권역별로 나눠 성장 거점을 키우는 국가 균형발전 전략도 제시했는데요,

울산 관련 7대 공약도 추진 과제에 담겼습니다.

보도에 허성권 기자입니다.

[리포트]

국정운영 5개년 계획은 국민 통합, 혁신 경제, 균형성장 등 5대 목표 아래 123개 과제로 구성됐습니다.

특히 수도권 중심 체제에서 벗어나 권역별로 발전 거점을 조성하고, 광역 교통망도 촘촘히 연결해 국가 균형 성장을 이루기로 했습니다.

[이재명 대통령 : "혁신 경제를 도모하여 그 결실을 모두와 나눌 수 있도록 균형 성장을 추진할 것입니다."]

부산, 경남과 함께 동남권 거점 역할을 할 울산은 7대 지역 공약이 국정과제에 포함됐습니다.

어린이치료센터가 특화한 울산의료원 설립과 국가 고(高)자기장연구소 유치, 또, 세계유산인 반구천의 암각화 관광자원화도 추진하기로 했습니다.

북극항로 시대를 대비한 울산항 고부가 에너지 물류 기지 조성과 조선·자동차·석유화학 등 주력 산업의 친환경 전환 등도 추진 과제에 담겼습니다.

국정과제를 선정한 대통령 직속 국정기획위원회는 자치재정권 확대도 약속했습니다.

[김두겸/울산시장 : "이번 국정과제가 울산의 미래 지도를 그리는 중요한 출발점이 되길 기대합니다. 포함된 사업은 속도감 있게 추진하고, 연계 사업도 계속해서 발굴해 나가겠습니다. 울산의 성장 기회를 놓치지 않겠습니다."]

울산시는 부유식 해상풍력단지 조성과 수소 산업 육성 등도 국정과제와 연계할 수 있도록 실행 방안을 마련해 정부에 건의할 계획입니다.

KBS 뉴스 허성권입니다.

촬영기자:김근영/그래픽:박서은

