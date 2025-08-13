국가 균형발전 전략 발표…울산 7대 공약 포함

동영상 고정 취소

대통령 직속 국정기획위원회가 이재명 정부의 5개년 국정운영 계획을 발표했습니다.



전국을 권역별로 나눠 성장 거점을 키우는 국가 균형발전 전략도 제시했는데요,



울산 관련 7대 공약도 추진 과제에 담겼습니다.



국정운영 5개년 계획은 국민 통합, 혁신 경제, 균형성장 등 5대 목표 아래 123개 과제로 구성됐습니다.



특히 수도권 중심 체제에서 벗어나 권역별로 발전 거점을 조성하고, 광역 교통망도 촘촘히 연결해 국가 균형 성장을 이루기로 했습니다.



[이재명 대통령 : "혁신 경제를 도모하여 그 결실을 모두와 나눌 수 있도록 균형 성장을 추진할 것입니다."]



부산, 경남과 함께 동남권 거점 역할을 할 울산은 7대 지역 공약이 국정과제에 포함됐습니다.



어린이치료센터가 특화한 울산의료원 설립과 국가 고(高)자기장연구소 유치, 또, 세계유산인 반구천의 암각화 관광자원화도 추진하기로 했습니다.



북극항로 시대를 대비한 울산항 고부가 에너지 물류 기지 조성과 조선·자동차·석유화학 등 주력 산업의 친환경 전환 등도 추진 과제에 담겼습니다.



국정과제를 선정한 대통령 직속 국정기획위원회는 자치재정권 확대도 약속했습니다.



[김두겸/울산시장 : "이번 국정과제가 울산의 미래 지도를 그리는 중요한 출발점이 되길 기대합니다. 포함된 사업은 속도감 있게 추진하고, 연계 사업도 계속해서 발굴해 나가겠습니다. 울산의 성장 기회를 놓치지 않겠습니다."]



울산시는 부유식 해상풍력단지 조성과 수소 산업 육성 등도 국정과제와 연계할 수 있도록 실행 방안을 마련해 정부에 건의할 계획입니다.



KBS 뉴스 허성권입니다.



