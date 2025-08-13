뉴스9(전주)

‘국외 출장 의혹’ 명단 공개…세부 내용은 ‘감감’

입력 2025.08.13 (21:42) 수정 2025.08.13 (21:49)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

123 국정과제 발표…“전주 올림픽 등 전북 공약은 명시 안돼”

123 국정과제 발표…“전주 올림픽 등 전북 공약은 명시 안돼”
“국악과 세계음악의 향연”…2025 전주세계소리축제 개막

“국악과 세계음악의 향연”…2025 전주세계소리축제 개막

다음
[앵커]

국외 출장비 부풀리기 의혹 등과 관련해, 경찰이 수사 중인 지방의회 명단이 공개됐습니다.

하지만, 어떤 문제가 있는지는 여전히 밝혀지지 않아 유권자 알 권리를 침해한다는 지적입니다.

서윤덕 기자입니다.

[리포트]

국민권익위원회는 지난해 전국 지방의회 국외 출장을 점검했습니다.

항공권을 조작해 더 많은 경비를 타내거나 술과 화투 등을 구매한 사례를 확인했다고 밝혔습니다.

[유철환/국민권익위원회 위원장/지난해 12월 : "지방의회 국외 출장은 대부분이 관련 규정을 위반하고 허위로 비용을 청구하는 등 심각한 문제가 드러났습니다."]

권익위는 경찰에 일부 의회에 대한 수사를 의뢰했지만, 명단을 밝히지는 않았습니다.

전북에서도 몇몇 의회에 대한 수사 사실만 알려졌는데, 시민단체가 권익위와 행정소송 과정에서 수사 의뢰 명단을 확보해 공개했습니다.

점검 결과 발표 여덟 달 만입니다.

이 자료를 분석하면 전북 15개 지방의회 가운데 전북도와 전주시, 익산시, 군산시, 임실군 의회 등 11곳에 대한 수사 의뢰가 이뤄졌습니다.

경찰은 해당 국외 출장 42건을 수사 중이며, 의회 공무원과 여행사 관계자를 입건해 조사하고 있습니다.

하지만 어느 의회에 구체적으로 어떤 문제가 있는지 여전히 알 수 없는 상황.

권익위가 세부 내용을 공개하지 않고 있고, 의회도 쉬쉬하기 때문입니다.

[김형수/예산감시전국네트워크 사무국장 : "유권자들이잖아요, 국민들은…. 의원들이 잘못을 저질렀다면 국민들의 평가를 받아야 되는 것이 당연한데 이 평가 자체를 할 수 없도록 정보를 비공개하는 것은 너무 과도한 처분이고…."]

외유성 논란에 이어 예산 부정 집행 의혹까지 나오며 사실상 국외 출장 무용론까지 제기되고 있습니다.

KBS 뉴스 서윤덕입니다.

촬영기자:정성수/그래픽:최희태

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘국외 출장 의혹’ 명단 공개…세부 내용은 ‘감감’
    • 입력 2025-08-13 21:42:58
    • 수정2025-08-13 21:49:22
    뉴스9(전주)
[앵커]

국외 출장비 부풀리기 의혹 등과 관련해, 경찰이 수사 중인 지방의회 명단이 공개됐습니다.

하지만, 어떤 문제가 있는지는 여전히 밝혀지지 않아 유권자 알 권리를 침해한다는 지적입니다.

서윤덕 기자입니다.

[리포트]

국민권익위원회는 지난해 전국 지방의회 국외 출장을 점검했습니다.

항공권을 조작해 더 많은 경비를 타내거나 술과 화투 등을 구매한 사례를 확인했다고 밝혔습니다.

[유철환/국민권익위원회 위원장/지난해 12월 : "지방의회 국외 출장은 대부분이 관련 규정을 위반하고 허위로 비용을 청구하는 등 심각한 문제가 드러났습니다."]

권익위는 경찰에 일부 의회에 대한 수사를 의뢰했지만, 명단을 밝히지는 않았습니다.

전북에서도 몇몇 의회에 대한 수사 사실만 알려졌는데, 시민단체가 권익위와 행정소송 과정에서 수사 의뢰 명단을 확보해 공개했습니다.

점검 결과 발표 여덟 달 만입니다.

이 자료를 분석하면 전북 15개 지방의회 가운데 전북도와 전주시, 익산시, 군산시, 임실군 의회 등 11곳에 대한 수사 의뢰가 이뤄졌습니다.

경찰은 해당 국외 출장 42건을 수사 중이며, 의회 공무원과 여행사 관계자를 입건해 조사하고 있습니다.

하지만 어느 의회에 구체적으로 어떤 문제가 있는지 여전히 알 수 없는 상황.

권익위가 세부 내용을 공개하지 않고 있고, 의회도 쉬쉬하기 때문입니다.

[김형수/예산감시전국네트워크 사무국장 : "유권자들이잖아요, 국민들은…. 의원들이 잘못을 저질렀다면 국민들의 평가를 받아야 되는 것이 당연한데 이 평가 자체를 할 수 없도록 정보를 비공개하는 것은 너무 과도한 처분이고…."]

외유성 논란에 이어 예산 부정 집행 의혹까지 나오며 사실상 국외 출장 무용론까지 제기되고 있습니다.

KBS 뉴스 서윤덕입니다.

촬영기자:정성수/그래픽:최희태
서윤덕
서윤덕 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’
밤새 수도권 시간당 70mm 호우 …내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우 …내일 새벽까지 고비
尹 부부 나란히 구치소에…<br>‘시계·목걸이’ 구속 결정타

尹 부부 나란히 구치소에…‘시계·목걸이’ 구속 결정타
관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’

관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.