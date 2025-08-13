뉴스9(대구)

새 정부에 공동 대응…대구·경북, 다시 손잡는다

입력 2025.08.13 (21:43) 수정 2025.08.13 (21:52)

[앵커]

새 정부가 추진 중인 초광역 중심의 국가 균형성장 전략에 발맞춰 대구시와 경북도가 협력을 선언했습니다.

교통, 산업, 환경 등 분야를 총망라하는 공동의 정책을 발굴해 정부에 건의한다는 계획입니다.

최보규 기자입니다.

[리포트]

["대구·경북, 한뿌리!"]

대구시와 경북도가 '공동 협력 전담팀'을 출범했습니다.

이재명 정부의 5극 3특 기조에 맞춰, 초광역권 사업을 함께 발굴하기 위해서입니다.

대구·경북이 공동 정책 기구를 만든 건 2022년 대구·경북 광역행정기획단이 폐지된 후 3년만입니다.

민선 8기, 단체장 간 불화로 급격히 식었던 협력의 불씨가, 정부 출범과 함께 커진 공통의 이해관계에 따라 되살아난 겁니다.

[김호진/경북도 기획조정실장 : "공동 지역 현안을 중앙 정부와 협의를 할 때도 대구와 경북의 단독안이 아닌 공동의 현안으로서 건의를 해서 설득력과 정책 실행력을 높이려는 입장입니다."]

우선 논의 대상은 4개 분야, 21개 과제.

신공항, 대구·경북 철도망 등 대규모 사회간접자본뿐만 아니라 문화관광, 저출생 극복, 탄소중립 등 사회정책 분야도 다룹니다.

이렇게 도출한 공통의 해법을 정부에 전달해 정책 실행으로 이어지도록 할 계획입니다.

[오준혁/대구시 기획조정실장 : "신공항같이 이렇게 큰 주요 현안들에 대해서는 중앙정부를 상대로 공동 대응하는 어떤 전략들을 마련해서 추진할 예정이고요, 국비 반영이라든지 법률 제도 개선 같은 것도…."]

특히 정부가 발표한 123개 국정과제에 초광역권 예산이 포함되는 등 중앙 정부의 권한과 재정이 대폭 이양될 것으로 예상되는 상황, 다른 시도들도 공동 정책 발굴에 속도를 높이고 있습니다.

새 정부의 초광역 단위 국토 균형성장 기조 속에 대구·경북의 협력이 실질적인 성과로 이어질지 주목됩니다.

KBS 뉴스 최보규입니다.

촬영기자:신상응/그래픽:김지현

