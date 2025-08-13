뉴스9(부산)

‘가덕도신공항·경부선 지하화’…국정 과제 확정

입력 2025.08.13 (21:43) 수정 2025.08.13 (22:03)

[앵커]

이재명 정부의 국정 운영 청사진이 남긴 5개년 계획이 발표됐습니다.

특히 부산 지역 7대 공약으로는 가덕도 신공항 차질 없는 추진과 경부선 철도 지하화, 공공기관 이전이 명시됐습니다.

강지아 기자가 취재했습니다.

[리포트]

대통령 직속 국정기획위원회는 부산 지역 7개 공약과 15대 추진 과제를 제시했습니다.

첫째는 '해양수산부 부산 이전'입니다.

두 번째 공약은 '100대 기업 유치'입니다.

여기에 추진 과제로 물류 대기업 부산 이전과 해사법원 신설, 동남권투자공사 신설이 명시됐습니다.

세 번째 공약은 'e-스포츠 중심지 육성'입니다.

부산 지역 네 번째 공약은 '북극항로를 선도하는 육해공 트라이포트'입니다.

여기에는 가덕도신공항 차질 없는 추진과 북극항로 전용 선박 건조 지원 등 5가지 추진 과제가 포함됐습니다.

부·울·경 30분대 생활권 시대를 여는 광역교통망 구축도 제시됐습니다.

이를 위해 부산-마산 복선전철 조기 개통, 부전역을 동남권 중심역으로 격상 등의 추진 과제가 들어갔습니다.

또 경부선 철도 지하화와 공공기관 부산 이전이 포함됐습니다.

해양 공공 기관의 부산 이전에 가속도가 붙을 전망입니다.

[박수현/균형성장특별위원장 : "지방시대위원회 내에 이 지역 공약 이행 특위를 만들어서 단기별로 이행을 점검하도록 그렇게 했습니다."]

공약 이행을 위해 대통령 직속 지방시대위원회 기능이 강화되고, 이행을 점검할 가칭 '국가균형성장전략회의'도 신설될 예정입니다.

KBS 뉴스 강지아입니다.

영상편집:김종수/그래픽:김희나

