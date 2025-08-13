대구시 “국정과제 연계해 지역 현안 추진”

동영상 고정 취소

국정기획위원회가 이재명 정부의 국정운영 5개년 계획을 발표한 가운데 대구시가 국정과제와 연계한 지역 현안을 철저히 추진하겠다고 밝혔습니다.



대구시는 새 정부 5대 국정 목표, 123개 국정과제와 관련된 미래 신산업 분야를 적극 육성하고 국가균형성장 전략에 맞춰 광역 협력사업을 적극 발굴할 계획입니다.



또 지역공약의 원활한 이행을 위해 지역 정치권 등과 적극적으로 소통하겠다고 밝혔습니다.



