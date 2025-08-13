대구시 “국정과제 연계해 지역 현안 추진”
입력 2025.08.13 (21:44) 수정 2025.08.13 (21:52)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
국정기획위원회가 이재명 정부의 국정운영 5개년 계획을 발표한 가운데 대구시가 국정과제와 연계한 지역 현안을 철저히 추진하겠다고 밝혔습니다.
대구시는 새 정부 5대 국정 목표, 123개 국정과제와 관련된 미래 신산업 분야를 적극 육성하고 국가균형성장 전략에 맞춰 광역 협력사업을 적극 발굴할 계획입니다.
또 지역공약의 원활한 이행을 위해 지역 정치권 등과 적극적으로 소통하겠다고 밝혔습니다.
대구시는 새 정부 5대 국정 목표, 123개 국정과제와 관련된 미래 신산업 분야를 적극 육성하고 국가균형성장 전략에 맞춰 광역 협력사업을 적극 발굴할 계획입니다.
또 지역공약의 원활한 이행을 위해 지역 정치권 등과 적극적으로 소통하겠다고 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대구시 “국정과제 연계해 지역 현안 추진”
-
- 입력 2025-08-13 21:44:59
- 수정2025-08-13 21:52:58
국정기획위원회가 이재명 정부의 국정운영 5개년 계획을 발표한 가운데 대구시가 국정과제와 연계한 지역 현안을 철저히 추진하겠다고 밝혔습니다.
대구시는 새 정부 5대 국정 목표, 123개 국정과제와 관련된 미래 신산업 분야를 적극 육성하고 국가균형성장 전략에 맞춰 광역 협력사업을 적극 발굴할 계획입니다.
또 지역공약의 원활한 이행을 위해 지역 정치권 등과 적극적으로 소통하겠다고 밝혔습니다.
대구시는 새 정부 5대 국정 목표, 123개 국정과제와 관련된 미래 신산업 분야를 적극 육성하고 국가균형성장 전략에 맞춰 광역 협력사업을 적극 발굴할 계획입니다.
또 지역공약의 원활한 이행을 위해 지역 정치권 등과 적극적으로 소통하겠다고 밝혔습니다.
-
-
최보규 기자 bokgil@kbs.co.kr최보규 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.