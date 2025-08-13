시민 배우가 만든다…실경뮤지컬 ‘나는 독립군이다’

동영상 고정 취소

[앵커]



광복 80주년을 맞아 독립군을 소재로 한 뮤지컬이 안동 탈춤공원 무대에 오릅니다.



지역 배우와 풍물패, 어린이합창단 등 시민들이 함께 참여해 그 의미를 더합니다.



김지홍 기자입니다.



[리포트]



기와를 얹은 긴 담벼락이 화려한 조명으로 뒤덮입니다.



숨 막히는 듯한 북소리가 흘러나옵니다.



["사냥꾼이다. 사냥꾼이 나타났다!"]



탈춤공원 회랑을 배경으로 한 특설무대에서 열리는 뮤지컬 '나는 독립군이다'.



일제가 경복궁을 점령한 1894년 이후, 51년 간의 독립 투쟁의 역사를 1시간 40분간의 공연에 절절히 담았습니다.



안동 지역 독립운동가, 권세연, 남자현, 이육사 등을 비롯해, 이름을 남기지 않은 독립군, 안동 지역민과 유림도 주인공입니다.



["나는 죽어도 죽지 않는다. 내 조국 광복을 보고야 말 것이다."]



특히 무대 속 민중 역할은 시민들이 직접 맡았습니다.



안동지역 연극인과 풍물패, 무용단 등 2백여 명이 반년간 연습에 매진해 전문 공연인 못지않은 열연을 펼칩니다.



[하영주/지역 배우/마을주민 역·앙상블 : "평범한 일상을 지냈던 사람을 연기하게 됐습니다. 독립군에 더 이입하면서 공연에 참여하고 있습니다."]



2010년 안동에서 전국 최초로 선보인 실경 역사 뮤지컬, 해를 거듭하며 콘텐츠는 다양해지고 특수효과 등으로 몰입감은 커졌습니다.



[이정남/'나는 독립군이다' 연출 : "영상기술과 바닥분수 이런 것들을 활용해서 지역 주민들과 함께 아주 재미난 뮤지컬로 만들었습니다."]



올해는 입장료를 안동사랑 상품권으로 전액 돌려줘 공연의 문턱을 낮췄습니다.



공연은 내일(14일)부터 사흘간 밤 8시에 만날 수 있습니다.



[ "대한독립 만세. 만세. 만세."]



KBS 뉴스 김지홍입니다.



촬영기자:김동욱



