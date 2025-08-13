‘김충현 사망사고 협의체’ 출범…민주노총, 책임자 처벌 촉구

동영상 고정 취소

지난 6월 태안화력발전소에서 비정규직 노동자 김충현 씨가 사고로 숨진 지 두 달 만에 정부가 참여하는 발전산업 고용·안전 협의체가 출범했습니다.



협의체에는 정부 관계자와 현장 노동자, 전문가 등이 참여해 안전 제도 개선 등 사고 후속 조치와 화력발전소 폐쇄에 따른 고용안전성 강화 등에 대한 논의를 진행할 예정입니다.



김 씨 사망사고와 관련해 민주노총 세종충남지역본부는 고용노동부 천안지청 앞에서 결의대회를 열고 사고 책임자에 대한 신속한 수사와 처벌을 촉구했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!