‘김충현 사망사고 협의체’ 출범…민주노총, 책임자 처벌 촉구
입력 2025.08.13 (21:46) 수정 2025.08.13 (21:48)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
지난 6월 태안화력발전소에서 비정규직 노동자 김충현 씨가 사고로 숨진 지 두 달 만에 정부가 참여하는 발전산업 고용·안전 협의체가 출범했습니다.
협의체에는 정부 관계자와 현장 노동자, 전문가 등이 참여해 안전 제도 개선 등 사고 후속 조치와 화력발전소 폐쇄에 따른 고용안전성 강화 등에 대한 논의를 진행할 예정입니다.
김 씨 사망사고와 관련해 민주노총 세종충남지역본부는 고용노동부 천안지청 앞에서 결의대회를 열고 사고 책임자에 대한 신속한 수사와 처벌을 촉구했습니다.
협의체에는 정부 관계자와 현장 노동자, 전문가 등이 참여해 안전 제도 개선 등 사고 후속 조치와 화력발전소 폐쇄에 따른 고용안전성 강화 등에 대한 논의를 진행할 예정입니다.
김 씨 사망사고와 관련해 민주노총 세종충남지역본부는 고용노동부 천안지청 앞에서 결의대회를 열고 사고 책임자에 대한 신속한 수사와 처벌을 촉구했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘김충현 사망사고 협의체’ 출범…민주노총, 책임자 처벌 촉구
-
- 입력 2025-08-13 21:46:39
- 수정2025-08-13 21:48:49
지난 6월 태안화력발전소에서 비정규직 노동자 김충현 씨가 사고로 숨진 지 두 달 만에 정부가 참여하는 발전산업 고용·안전 협의체가 출범했습니다.
협의체에는 정부 관계자와 현장 노동자, 전문가 등이 참여해 안전 제도 개선 등 사고 후속 조치와 화력발전소 폐쇄에 따른 고용안전성 강화 등에 대한 논의를 진행할 예정입니다.
김 씨 사망사고와 관련해 민주노총 세종충남지역본부는 고용노동부 천안지청 앞에서 결의대회를 열고 사고 책임자에 대한 신속한 수사와 처벌을 촉구했습니다.
협의체에는 정부 관계자와 현장 노동자, 전문가 등이 참여해 안전 제도 개선 등 사고 후속 조치와 화력발전소 폐쇄에 따른 고용안전성 강화 등에 대한 논의를 진행할 예정입니다.
김 씨 사망사고와 관련해 민주노총 세종충남지역본부는 고용노동부 천안지청 앞에서 결의대회를 열고 사고 책임자에 대한 신속한 수사와 처벌을 촉구했습니다.
-
-
성용희 기자 heestory@kbs.co.kr성용희 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대전-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.