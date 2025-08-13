전북현대 주말 홈경기 ‘1994 특별 버스’ 운행

동영상 고정 취소

전주시는 프로축구 전북현대 홈경기가 열리는 16일, 토요일에 시내버스 '1994 특별 노선'을 운행합니다.



1994 버스는 평화동 종점에서 출발해 한옥마을과 시외·고속버스터미널, 종합경기장과 전북대학교를 거쳐 월드컵경기장까지 운행합니다.



전북현대는 최근 K리그 21경기 연속 무패 행진을 기록하며 이번 시즌 독보적으로 선두 자리를 유지하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!