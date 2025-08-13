영천시, 폭발 화재 사고 피해 기업 긴급 지원

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

영천시가 지난 3일 영천 첨단부품 소재산업지구에서 난 폭발 화재로 피해를 본 기업을 긴급 지원합니다.



먼저 피해를 본 34개 업체에 중소기업 운전자금 우대 지원과 공공폐수처리시설 부담금 감면, 지방세 징수·세무조사 유예 등을 시행합니다.



이와 함께, 정부에 특별재난지역 선포와 중소기업특별지원지역 지정을 건의하겠다고 밝혔습니다.



