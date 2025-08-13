영천시, 폭발 화재 사고 피해 기업 긴급 지원
입력 2025.08.13 (21:48) 수정 2025.08.13 (21:55)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
영천시가 지난 3일 영천 첨단부품 소재산업지구에서 난 폭발 화재로 피해를 본 기업을 긴급 지원합니다.
먼저 피해를 본 34개 업체에 중소기업 운전자금 우대 지원과 공공폐수처리시설 부담금 감면, 지방세 징수·세무조사 유예 등을 시행합니다.
이와 함께, 정부에 특별재난지역 선포와 중소기업특별지원지역 지정을 건의하겠다고 밝혔습니다.
먼저 피해를 본 34개 업체에 중소기업 운전자금 우대 지원과 공공폐수처리시설 부담금 감면, 지방세 징수·세무조사 유예 등을 시행합니다.
이와 함께, 정부에 특별재난지역 선포와 중소기업특별지원지역 지정을 건의하겠다고 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 영천시, 폭발 화재 사고 피해 기업 긴급 지원
-
- 입력 2025-08-13 21:48:20
- 수정2025-08-13 21:55:28
영천시가 지난 3일 영천 첨단부품 소재산업지구에서 난 폭발 화재로 피해를 본 기업을 긴급 지원합니다.
먼저 피해를 본 34개 업체에 중소기업 운전자금 우대 지원과 공공폐수처리시설 부담금 감면, 지방세 징수·세무조사 유예 등을 시행합니다.
이와 함께, 정부에 특별재난지역 선포와 중소기업특별지원지역 지정을 건의하겠다고 밝혔습니다.
먼저 피해를 본 34개 업체에 중소기업 운전자금 우대 지원과 공공폐수처리시설 부담금 감면, 지방세 징수·세무조사 유예 등을 시행합니다.
이와 함께, 정부에 특별재난지역 선포와 중소기업특별지원지역 지정을 건의하겠다고 밝혔습니다.
-
-
김재노 기자 delaro@kbs.co.kr김재노 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.