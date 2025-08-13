뉴스9(경인)

판교 거점 잇단 산학캠퍼스…‘K-AI’ 키울 인재도 현장에서

입력 2025.08.13 (21:48) 수정 2025.08.13 (21:51)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“다시는 식민기 치욕 없게”…독립운동 정신 잠수함에 새겨

“다시는 식민기 치욕 없게”…독립운동 정신 잠수함에 새겨
“텐트 생활 이제 그만”…90분 만에 이재민용 집 한 채 ‘뚝딱’

“텐트 생활 이제 그만”…90분 만에 이재민용 집 한 채 ‘뚝딱’

다음
[앵커]

판교 테크노밸리에 국내 대학들이 잇따라 캠퍼스를 조성하고 인공지능 등 핵심 산업 분야를 이끌 인재 육성과 산학 협력에 나서고 있습니다.

기업이 집중된 현장 가까이서 이들이 필요로 하는 분야와 수요에 맞춘 인재를 키워내겠다는 목표입니다.

보도에 김민아 기자입니다.

[리포트]

반도체 설계에 대한 전문 교육을 하고 있는 강의 현장입니다.

국내외 대학 이공계 학과 졸업생을 대상으로 인공지능과 반도체 개발 양상에 따른 실무 교육을 하고 있습니다.

[양 준/교육생 : "학부에서 접근하기 어려운 실무적인 툴(방법)들을 가르쳐준다는 부분에 매력이 있다고 생각을 했고 실제로 배우는 내용들도 실무에 많이 접근할 수 있는 기회로 생각이 되어서 신청해서 지금 듣고 있는 상황입니다."]

IT 등 천8백여 기업이 집중된 판교테크노밸리에 서강대학교가 산학 협력 캠퍼스 운영을 시작했습니다.

인공지능과 첨단 반도체 등 핵심 분야에 맞는 필요한 인재를 기업이 모여 있는 현장에서 유연하고 시의성 있게 양성하겠다는 목표입니다.

[심종혁/서강대학교 총장 : "산업 현장에서 문제를 정의하고 해결하는 현장형 연구 및 전문가 양성을 통해 우리나라 AI(인공지능) 산업 발전을 이끌 혁신 스타트업을 육성할 계획입니다."]

지난해 성균관대를 시작으로 이번 서강대에 이어 이르면 올 연말 카이스트가 판교에 인공지능 연구시설을 착공할 예정입니다.

[신상진/경기 성남시장 : "가장 중요한 첨단기업의 메카로서 대한민국의 국제 경쟁력을 한 단계 크게 올리는 데 중요한 도시로서의 역할을 할 것으로…"]

전 세계가 인공지능, AI를 핵심 전략 자산으로 삼으면서 우리 정부도 한국형 독자 모델 개발에 나선 가운데 관련 인재를 키우는 속도 경쟁도 빨라지고 있습니다.

KBS 뉴스 김민아입니다.

촬영기자:서원철/영상편집:안재욱/그래픽:배사랑

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 판교 거점 잇단 산학캠퍼스…‘K-AI’ 키울 인재도 현장에서
    • 입력 2025-08-13 21:48:36
    • 수정2025-08-13 21:51:27
    뉴스9(경인)
[앵커]

판교 테크노밸리에 국내 대학들이 잇따라 캠퍼스를 조성하고 인공지능 등 핵심 산업 분야를 이끌 인재 육성과 산학 협력에 나서고 있습니다.

기업이 집중된 현장 가까이서 이들이 필요로 하는 분야와 수요에 맞춘 인재를 키워내겠다는 목표입니다.

보도에 김민아 기자입니다.

[리포트]

반도체 설계에 대한 전문 교육을 하고 있는 강의 현장입니다.

국내외 대학 이공계 학과 졸업생을 대상으로 인공지능과 반도체 개발 양상에 따른 실무 교육을 하고 있습니다.

[양 준/교육생 : "학부에서 접근하기 어려운 실무적인 툴(방법)들을 가르쳐준다는 부분에 매력이 있다고 생각을 했고 실제로 배우는 내용들도 실무에 많이 접근할 수 있는 기회로 생각이 되어서 신청해서 지금 듣고 있는 상황입니다."]

IT 등 천8백여 기업이 집중된 판교테크노밸리에 서강대학교가 산학 협력 캠퍼스 운영을 시작했습니다.

인공지능과 첨단 반도체 등 핵심 분야에 맞는 필요한 인재를 기업이 모여 있는 현장에서 유연하고 시의성 있게 양성하겠다는 목표입니다.

[심종혁/서강대학교 총장 : "산업 현장에서 문제를 정의하고 해결하는 현장형 연구 및 전문가 양성을 통해 우리나라 AI(인공지능) 산업 발전을 이끌 혁신 스타트업을 육성할 계획입니다."]

지난해 성균관대를 시작으로 이번 서강대에 이어 이르면 올 연말 카이스트가 판교에 인공지능 연구시설을 착공할 예정입니다.

[신상진/경기 성남시장 : "가장 중요한 첨단기업의 메카로서 대한민국의 국제 경쟁력을 한 단계 크게 올리는 데 중요한 도시로서의 역할을 할 것으로…"]

전 세계가 인공지능, AI를 핵심 전략 자산으로 삼으면서 우리 정부도 한국형 독자 모델 개발에 나선 가운데 관련 인재를 키우는 속도 경쟁도 빨라지고 있습니다.

KBS 뉴스 김민아입니다.

촬영기자:서원철/영상편집:안재욱/그래픽:배사랑
김민아
김민아 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’
밤새 수도권 시간당 70mm 호우 …내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우 …내일 새벽까지 고비
尹 부부 나란히 구치소에…<br>‘시계·목걸이’ 구속 결정타

尹 부부 나란히 구치소에…‘시계·목걸이’ 구속 결정타
관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’

관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.