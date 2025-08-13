광복절 운전면허 행정처분 특별 감면

동영상 고정 취소

대구경찰청은 광복 80주년을 맞아 운전면허 행정처분 특별감면을 실시합니다.



특별감면은 교통법규 위반으로 인한 면허정지와 취소, 벌점 등을 면제하는 제도로 대구에 주소를 둔 2만 8012명이 대상입니다.



운전면허 정지·취소 처분 특별감면 대상자는 주소지 경찰서에서 운전면허증을 찾을 수 있으며 15일 밤 0시 이후 운전이 가능합니다.



