전공노 경북 “악성 민원 방지 대책 보완해야”
입력 2025.08.13 (21:49) 수정 2025.08.13 (21:57)
전국공무원노동조합 경북본부는 오늘 고령군청 앞에서 기자회견을 열고 정부의 악성 민원 방지 대책 보완을 촉구했습니다.
경북본부는 지난해 정부가 악성 민원 대책을 내놨지만, 경북 모든 시군에 악성 민원 전담 부서가 설치되지 않는 등 근본적인 해결이 이뤄지지 않고 있다고 주장했습니다.
그러면서 악성 민원 전담 부서 신설과 전화 자동녹음 시스템 구축, 피해 공무원에 대한 공무상 병가 등 실질적인 예방책 마련을 요구했습니다.
