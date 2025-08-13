전공노 경북 “악성 민원 방지 대책 보완해야”

동영상 고정 취소

전국공무원노동조합 경북본부는 오늘 고령군청 앞에서 기자회견을 열고 정부의 악성 민원 방지 대책 보완을 촉구했습니다.



경북본부는 지난해 정부가 악성 민원 대책을 내놨지만, 경북 모든 시군에 악성 민원 전담 부서가 설치되지 않는 등 근본적인 해결이 이뤄지지 않고 있다고 주장했습니다.



그러면서 악성 민원 전담 부서 신설과 전화 자동녹음 시스템 구축, 피해 공무원에 대한 공무상 병가 등 실질적인 예방책 마련을 요구했습니다.



