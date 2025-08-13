강원랜드 사칭 불법 사이트 확산…수사 의뢰
입력 2025.08.13 (21:49) 수정 2025.08.13 (21:54)
강원랜드는 최근 유명인의 얼굴과 음성을 합성한 '딥페이크' 기술을 활용해 SNS 등으로 이용자를 유인하는 강원랜드 사칭 온라인 불법 도박 사이트 신고가 늘고 있다고 밝혔습니다.
이에 따라, 경찰에 수사를 의뢰하고, 불법 게시물 감시 등을 강화하고 있다고 덧붙였습니다.
강원랜드는 국내 유일의 내국인 카지노로, 온라인 카지노는 운영하지 않고 있습니다.
