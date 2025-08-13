피해자 못 지킨 ‘보호 조치’…처벌도 미흡

동영상 고정 취소

[앵커]



친밀한 관계의 여성을 상대로 벌이는 범죄의 실태와 대책을 짚어보는 KBS의 기획보도 이어갑니다.



오늘은 스토킹 처벌법이 제정된 이후 울산지법에서 선고한 1심 판결문을 분석했습니다.



피해 여성에게 접근하지 말라는 '잠정 조치'를 위반한 사례가 많았는데, 처벌은 제대로 이뤄지지 않았습니다.



김옥천 기자가 취재했습니다.



[리포트]



헤어지자는 말에 직장까지 찾아가 흉기를 휘두른 30대 남성.



피해 여성에게 수백 차례 연락하고 집까지 찾아간 뒤 내려진 경찰의 접근 금지 명령을 어기고 범행을 저질렀습니다.



KBS가 스토킹 처벌법을 시행한 2021년 이후 울산지법에서 1심 선고를 내린 27건의 스토킹 사건을 분석했습니다.



이 가운데 10건은 스토킹 피해자에게 접근이나 통신 연락을 금지한 '잠정 조치'를 위반한 것으로 드러났습니다.



이혼한 아내에게 30여 차례 전화와 문자를 한 40대 남성은 "징역을 살고 나오면 다 죽이겠다"고 협박했고, 접근 금지 명령을 어긴 또 다른 남성은 피해자 집을 찾아가 우편함에 "지옥문 열렸다"는 메모를 남기기도 했습니다.



그렇다면 잠정조치를 위반한 피고인에 대한 처벌은 어땠을까요?



4건은 징역형의 집행유예, 5건은 벌금형이 내려졌습니다.



실형을 선고한 건 단 1건에 불과했습니다.



스토킹 피해자들이 더 큰 고통에 시달리는 걸 막아야 할 '잠정 조치' 제도의 실효성에 의문을 제기하는 이유입니다.



[김안나/울산 복지가족진흥사회서비스원 부연구위원 : "(관계성 범죄는) 직장에 찾아갈 수도 있는 부분이고, 거주지에 찾아가서 비밀번호를 누르고 들어갈 수도 있는 부분이기 때문에, 그런 부분에 대한 단절 이런 것들이 굉장히 필요하다고 볼 수가 있는 부분이죠."]



이 때문에 대법원 양형위원회는 '잠정 조치' 위반처럼 가중 처벌 요인을 반영한 양형기준을 마련해 지난해 7월부터 시행했습니다.



권고한 가중 형량은 징역 최소 10개월 최대 2년 6개월.



하지만 올해 6월 울산지법은 스토킹 처벌법으로 기소된 피고인에게 벌금 천만 원을 선고했습니다.



40대 남성인 피고인은 잠정 조치를 어기며 전화 연락 등을 반복했고, 피해자로부터 용서를 받지도 못했습니다.



재범이나 강력 사건으로 이어질 수 있는 이른바 '관계성 범죄'의 특성을 고려해 가해자 분리 조치를 강화하는 등의 대책을 마련해야 한다는 지적입니다.



KBS 뉴스 김옥천입니다.



촬영기자:정운호/그래픽:박서은



