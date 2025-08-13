옛 방직공장 부지 ‘일제강제동원시민역사관’ 조성

동영상 고정 취소

옛 전방·일신방직 부지의 역사문화공원에 일제강제동원시민역사관이 조성됩니다.



시민역사관에는 일제강제동원 피해자들의 대모로 불리는 고 이금주 여사가 일본정부를 상대로 투쟁하며 남긴 기록물 등이 전시될 예정입니다.



광주시는 이 여사의 기록물인 동원자 명부와 소송 자료 원본 등 천 6백여 점의 유네스코 세계기록유산 등재도 추진합니다.



