‘평창 에코랜드’ 개장…카페·광장 갖춰

평창읍 노람들 일원에 조성한 '평창 에코랜드'가 오늘(13일) 개장했습니다.



'평창 에코랜드'는 14,000㎡ 터에 2층 규모의 카페 건물과 광장, 미로 분수 등을 갖췄습니다.



사업비는 90여억 원이 들었습니다.



평창군은 이곳을 관광과 연계한 농특산물 장터 등으로 활용할 계획입니다.



