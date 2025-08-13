소비쿠폰, 골목상권 활력…‘반짝 특수’ 그치나?
입력 2025.08.13 (21:51) 수정 2025.08.13 (22:01)
[앵커]
이재명 정부의 '민생회복 소비쿠폰'이 지역 골목상권에도 모처럼 활력을 불어넣었습니다.
경남의 소상공인 매출 증가율이 전국에서 가장 높은데요,
다만, '반짝 특수'로 그치지 않도록 지속적인 정책도 요구됩니다.
조미령 기자의 보도입니다.
[리포트]
창원의 한 식당, 점심 식사를 하러 온 손님들이 삼삼오오 들어옵니다.
'민생회복 소비쿠폰'으로 오랜만에 가족 모임을 하기도 합니다.
[박영숙/창원시 구암동 : "가족과 함께 한 자리에 모여서 식사를 잘 하지 못했는데 (소비)쿠폰이 나와서 너무 맛있는 식사를 하고, 또 고기 먹었어요."]
소상공인들도 모처럼 웃었습니다.
매출이 20% 정도 오른 데다, 쿠폰을 쓰려는 손님들이 직접 매장을 찾으면서 유동 인구가 늘어난 덕분입니다.
[김해두/음식점 운영 : "유동 인구들이 많으니까, 점포마다 이제 방문을 많이 해 주시고. 그래서 이 소상공인들이 도움을 많이 받고 있습니다."]
민생회복 소비쿠폰 지급 첫 주인 지난달 21일부터 27일까지 경남의 소상공인 매출 증가율은 1주일 전보다 9.4% 늘었습니다.
전국 17개 시도 가운데 가장 높았습니다.
특히, 음식점과 안경원, 옷 가게 등 생활 밀착 업종에서 효과를 톡톡히 봤습니다.
효과가 일주일에서 열흘 정도 '반짝 특수'에 그쳤다는 점은 아쉬운 대목입니다.
[곽유진/맥줏집 운영 : "조금 활기를 띠었죠. 이제 이렇게 시간이 좀 지나다 보니까 다시 원래의 모습으로 돌아가는 듯한 그런 느낌이 들어요."]
연 매출 30억 원 상점에서도 사용이 가능하다 보니, 영세 상인이 밀집한 골목 상권까지 실질적인 파급 효과를 기대하기 어려운 탓입니다.
[최기웅/한국외식업중앙회 마산합포구지부 회장 : "일회성으로 그치지 말고 좀 더 지속적으로 관심을 갖고 보살펴 주시면, 외식업계가 좀 더 이 어려움을 헤쳐 나가는 데 도움이 안 되겠나."]
경남에선 최근까지 308만여 명이 쿠폰을 신청해 모두 6천150억 원이 지급되면서 지급률 96.7%를 기록했습니다.
KBS 뉴스 조미령입니다.
촬영기자:최현진/그래픽:박부민
조미령 기자 pearl@kbs.co.kr
