‘복직 요구’ 11년째 천막 농성…실마리 찾나

울산과학대 청소 노동자들이 복직을 요구하며 11년째 천막 농성을 벌이고 있습니다.



정부 관계자로선 처음으로 고용노동부 차관이 농성장과 학교를 찾아 면담을 가졌는데, 얽힌 실타래를 풀 수 있을지 주목됩니다.



보도에 박영하 기자입니다.



울산과학대 정문에서 11년째 천막 농성 중인 청소 노동자들, 2007년 집단 해고를 당한 뒤 석 달 만에 복직했지만, 2014년 5월 시급 인상을 요구하다 용역업체가 변경돼 다시 8명이 일자리를 잃었습니다.



대부분 일흔이 넘는 고령으로, 건강과 생계 등의 이유로 4명은 농성장을 떠났습니다.



이런 가운데 권창준 고용노동부 차관 등 공직자들이 농성장을 찾았습니다.



정부 관계자의 방문은 처음입니다.



더불어민주당 김태선 의원이 지난달 인사청문회에서 김영훈 장관 후보자에게 사태 해결을 촉구한 이후 28일 만입니다.



노동자들은 2007년 합의한 '고용승계' 약속을 지키면 된다고 주장합니다.



[김순자/민주노총 울산과학대 지부장 : "엄연히 합의서를 써놓고 이 노사 간의 합의는 법보다 상위법이라네요. 그런데도 이것을 지키지도 않고, 이렇게 한다는 것은…."]



[권창준/고용노동부 차관 : "저희도 허투루 이렇게 와서 한 번 가는 게 아니라 해법을 찾을 수 있을 때까지 다양한 방법을 한번 모색해 보겠습니다. 노력을 한번 해보겠습니다."]



권 차관 일행은 이어 조홍래 총장 등 학교 관계자들과 간담회를 가졌습니다.



학교 측은 "청소 노동자들이 용역업체가 바뀌면서 낸 채용공고에 응하지 않았고, 퇴직 후 실업급여를 받는 등 법적인 문제는 끝이 났다"는 입장을 고수해 왔습니다.



그런데 이번에는 "죄송하다. 노력하고 있다"며 한발 물러선 모습을 보였습니다.



[조홍래/울산과학대 총장 : "저희도 열심히 한번 찾아보려고 노력을 하는데, 저희들 그동안 왜 고민을 안 해봤겠어요. 그런데 참 어려운 문제구나….(라고 느끼고 있습니다.)"]



울산과학대는 5년간 천억 원을 지원받는 글로컬대 최종 선정에 총력을 기울이고 있습니다.



이런 가운데 청소 노동자 사태는 최대의 걸림돌입니다.



여당과 정부가 예의주시하며 면담 테이블이 마련된 상황, 해묵은 청소 노동자 사태가 해결의 실마리를 찾을지 주목됩니다.



KBS 뉴스 박영하입니다.



촬영기자:최진백



