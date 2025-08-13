대구시, 산격동 도시재생 위해 대학과 협업
입력 2025.08.13 (21:52) 수정 2025.08.13 (21:57)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대구시는 산격동 경북도청 이전 터 인근의 도시 재생 문제를 해결하기 위해 대학과 힘을 합칩니다.
이에 따라, 지역 대학의 도시계획과 건축, 조경, 실내디자인 등 관련 전공 대학생 40여 팀이 도청 이전 터 인근 노후한 주거지와 골목 상권을 되살리는 방안을 제시합니다.
선정된 아이디어는 향후 대구시의 도시재생 정책 수립과 방향 설정에 참고 자료로 활용됩니다.
이에 따라, 지역 대학의 도시계획과 건축, 조경, 실내디자인 등 관련 전공 대학생 40여 팀이 도청 이전 터 인근 노후한 주거지와 골목 상권을 되살리는 방안을 제시합니다.
선정된 아이디어는 향후 대구시의 도시재생 정책 수립과 방향 설정에 참고 자료로 활용됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대구시, 산격동 도시재생 위해 대학과 협업
-
- 입력 2025-08-13 21:52:26
- 수정2025-08-13 21:57:03
대구시는 산격동 경북도청 이전 터 인근의 도시 재생 문제를 해결하기 위해 대학과 힘을 합칩니다.
이에 따라, 지역 대학의 도시계획과 건축, 조경, 실내디자인 등 관련 전공 대학생 40여 팀이 도청 이전 터 인근 노후한 주거지와 골목 상권을 되살리는 방안을 제시합니다.
선정된 아이디어는 향후 대구시의 도시재생 정책 수립과 방향 설정에 참고 자료로 활용됩니다.
이에 따라, 지역 대학의 도시계획과 건축, 조경, 실내디자인 등 관련 전공 대학생 40여 팀이 도청 이전 터 인근 노후한 주거지와 골목 상권을 되살리는 방안을 제시합니다.
선정된 아이디어는 향후 대구시의 도시재생 정책 수립과 방향 설정에 참고 자료로 활용됩니다.
-
-
류재현 기자 jae@kbs.co.kr류재현 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.