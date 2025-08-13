뉴스9(대구)

대구시, 산격동 도시재생 위해 대학과 협업

입력 2025.08.13 (21:52) 수정 2025.08.13 (21:57)

대구시는 산격동 경북도청 이전 터 인근의 도시 재생 문제를 해결하기 위해 대학과 힘을 합칩니다.

이에 따라, 지역 대학의 도시계획과 건축, 조경, 실내디자인 등 관련 전공 대학생 40여 팀이 도청 이전 터 인근 노후한 주거지와 골목 상권을 되살리는 방안을 제시합니다.

선정된 아이디어는 향후 대구시의 도시재생 정책 수립과 방향 설정에 참고 자료로 활용됩니다.

류재현
류재현 기자

