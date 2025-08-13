경북 기업 3곳, APEC 행사 협찬사 선정

동영상 고정 취소

경상북도의 우수 기업 3곳이 오는 26일부터 사흘간 열리는 APEC 문화산업고위급대화의 공식 협찬사로 선정됐습니다.



선정된 업체는 문경의 도자기 업체 다미와 영주의 생수 업체 로진, 경주의 황남빵으로 행사 만찬과 참석자 간식 등을 협찬합니다.



이들 업체는 APEC 누리집에 공식 협찬사로 공표되며 APEC 상징을 업체 마케팅에 사용할 수 있습니다.



